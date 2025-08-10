Suscribete a
Mueren dos boxeadores japoneses por las lesiones cerebrales sufridas durante una velada en Tokio

Se trataba de Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari, ambos de 28 años

Muere un deportista en el pantano de Yesa, en Zaragoza, tras alertar de que se encontraba muy cansado

Los dos boxeadores japoneses fallecidos.
Los dos boxeadores japoneses fallecidos. Instagram Organización mundial del Boxeo

EP

Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari han fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente.

Por su parte, Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.

Ambos púgiles tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas el sábado.

La Organización Mundial de Boxeo ha mostrado su pesar por los dos fallecimientos. «Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil», indicó.

