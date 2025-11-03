Mueren cinco montañeros, entre ellos un padre y su hija de 17 años, en una avalancha

Los servicios de rescate de montaña italianos informaron este domingo que cinco montañeros alemanes fallecieron el sábado tras una avalancha ocurrida cerca de la cima de la Cima Vertana, en Trentino-Alto Adigio (norte de Italia). La avalancha se inició a primera hora ... de la tarde a más de 3.000 metros de altitud y sepultó a dos expediciones germanas que ascendían el macizo de Ortles, cerca de la frontera suiza.

Así lo relató el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico italiano (CNSAS) en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram:

«En la tarde de hoy (sábado 1 de noviembre) se produjo una avalancha en Alto Adige, en la zona de Ortles, cerca de Cima Vertana, involucrando a dos grupos de montañeros alemanes que se dedicaban a una escalada. El primer grupo, compuesto por tres personas, fue completamente arrastrado por la masa de nieve: los tres montañeros fueron recuperados sin vida. En el segundo grupo, compuesto por cuatro personas, dos lograron ponerse a salvo, mientras que los otros dos siguen desaparecidos. La búsqueda, que comenzó con el apoyo del helicóptero y drones Pelikan 3, ha sido suspendida y se reanudará mañana por la mañana (domingo 2 de noviembre). Las operaciones son coordinadas por la estación de Rescate Alpino Solda, con el apoyo de las estaciones aledañas, el rescate alpino de la Guardia Finanzas y los Bomberos para actividades en el valle».

El empeoramiento de las condiciones meteorológicas dificultó la búsqueda de los dos desaparecidos, un padre y su hija de 17 años. Finalmente, miembros de los servicios de rescate de montaña italianos hallaron los cuerpos de ambos ladera abajo.

El CNSAS ha avisado sobre la previsión de fuertes nevadas los próximos días por encima de los 2.400 metros en el norte de Italia.