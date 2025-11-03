Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón

Mueren cinco montañeros, entre ellos un padre y su hija de 17 años, en una avalancha

La nieve sepultó a dos expediciones alemanas que ascendían el macizo de Ortles, en los Alpes italianos

Hermanos Pou: «En la montaña el objetivo es simple: comer, no caerse, volver vivo...»

La avalancha se produjo en los Alpes italianos
La avalancha se produjo en los Alpes italianos rrss

A. L. Menéndez

Los servicios de rescate de montaña italianos informaron este domingo que cinco montañeros alemanes fallecieron el sábado tras una avalancha ocurrida cerca de la cima de la Cima Vertana, en Trentino-Alto Adigio (norte de Italia). La avalancha se inició a primera hora ... de la tarde a más de 3.000 metros de altitud y sepultó a dos expediciones germanas que ascendían el macizo de Ortles, cerca de la frontera suiza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app