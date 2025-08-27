Muere tiroteado un atleta palestino cuando buscaba comida en Gaza

El corredor palestino Allam Abdullah al Amour falleció este miércoles cuando intentaba buscar comida cerca de un punto de distribución de ayuda de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), según confirmó el Ministerio de Sanidad gazatí. Al Amour ganó la medalla de bronce en la prueba de 3.000 metros de los Campeonato de Asia Occidental celebrados hace dos años en Doha.

El atleta falleció de un disparo en el pecho intentando conseguir ayuda cerca del punto SDS3 en Jan Yunis (sur de Gaza) de la fundación americana encargada por Israel a finales de mayo de repartir comida, indicó Zaher al Waheidi, responsable del recuento de fallecidos en el ministerio.

Palestinians bid farewell to international athlete and referee Allam Abdullah Al-Amour, who was shot dead by Israeli occupation forces this morning near the GHF aid distribution center south of Khan Younis. pic.twitter.com/ONIkqr2NZ6 — Quds News Network (@QudsNen) August 27, 2025

La GHF opera con cuatro puntos de distribución en la Franja, tres de ellos en el sur y uno en el centro, obviando así al más de un millón de personas que viven en el norte.

Su sistema de reparto, que suple al que tenía la ONU de cientos de puntos, ha sido ampliamente criticado por organizaciones internacionales y humanitarias al obligar a los gazatíes a caminar kilómetros, abrir a horas aleatorias y dejar la comida dispuesta en un descampado para que la cojan los primeros que llegan, lo que desata peleas entre los ciudadanos hambrientos y tiene como consecuencia que solo la consigan los más fuertes y atrevidos.

Al Amour no es el primer deportista palestino en morir en Gaza en estas circunstancias. El pasado 19 de agosto, el baloncestista palestino Mohammed Shaalan, de 39 años, falleció cuando intentaba conseguir comida para sus seis hijos también en Jan Yunis.

Dos semanas antes, Suleiman al-Obeid, exjugador de la selección nacional, conocido como «el Pelé palestino» en homenaje al astro brasileño por ser considerado el mejor futbolista de la historia palestina, también falleció cerca de Jan Yunis cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Sus muertes se suman a las de más de 660 atletas que han perdido la vida en Gaza desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, tanto en bombardeos como en los alrededores de los centros de distribución de ayuda humanitaria, donde la población se arriesga a diario para conseguir alimentos, según la Asociación Palestina de Medios Deportivos.

