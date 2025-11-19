Muere un piloto de rallies de 45 años al despeñarse en una montaña de Asturias

El piloto de rallis leonés Carlos Fernández Vecín, de 45 años, falleció este domingo al despeñarse unos 300 o 400 metros cuando hacía una ruta de senderismo por la sierra de Gradura, en el concejo asturiano de Teverga.

Fernández Vecín, que corría con la ... escudería Team Repauto, era también socio del Club de Montaña La Bóveda de Páramo del Sil (León) y muy aficionado a hacer escapadas de senderismo desplazándose en su autocaravana.

El luctuoso suceso ha causado gran dolor en el mundo de las competiciones de motor regionales. «Gracias por todos los grandes momentos que nos brindaste compañero, nunca te olvidaremos, hoy brilla una estrella más en el cielo —ha publicado la escudería Team Repauta en su página de Facebook—. Descansa en paz Carlos».

Según la información ofrecida por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el piloto berciano sufrió una caída de entre 300 y 400 metros.

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.04 horas. El SEPA movilizó a un helicóptero medicalizado del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias y una dotación del parque de Proaza. Cuando llegaron al lugar donde se hallaba Carlos, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), le inmovilización y le subieron a la aeronave.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero durante el viaje falleció, así que el helicóptero aterrizó y en la depuradora de Entrago, donde esperaba la Guardia Civil, que se hizo cargo del cuerpo sin vida de Fernández Vecín. Agentes de la Policía Judicial de Oviedo se han hecho cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer las circunstancias del accidente.

La escudería Team Repauto ha anunciado un acto de recuerdo y homenaje a su piloto el próximo 21 de diciembre, durante la Carrera de Campeones que se celebrará en Ponferrada.