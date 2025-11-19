Suscribete a
Muere un piloto de rallies de 45 años al despeñarse en una montaña de Asturias

El leonés Carlos Fernández Vecín, del Team Repauto, hacía una ruta de senderismo por la Sierra de Gradura

Carlos Fernández Vecín
Carlos Fernández Vecín team repauto

A. L. Menéndez

El piloto de rallis leonés Carlos Fernández Vecín, de 45 años, falleció este domingo al despeñarse unos 300 o 400 metros cuando hacía una ruta de senderismo por la sierra de Gradura, en el concejo asturiano de Teverga.

Fernández Vecín, que corría con la ... escudería Team Repauto, era también socio del Club de Montaña La Bóveda de Páramo del Sil (León) y muy aficionado a hacer escapadas de senderismo desplazándose en su autocaravana.

