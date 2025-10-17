Muere el piloto Jorge Brandao en la última etapa del Rally de Marruecos

El piloto de motos portugués Jorge Brandao ha muerto este viernes tras sufrir un accidente durante la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, según informaron los organizadores del evento. El piloto sufrió una caída en el kilómetro 214 del recorrido, en una ... zona de dunas, camino de la localidad de Erfoud.

Brandao fue atendido rápidamente en el lugar por los médicos de un helicóptero medicalizado antes de ser trasladado al hospital de Erfoud, donde se confirmó el fallecimiento.

Preparándose para el Dakar

El luso competía para el equipo Old Friends Rally y esta era su segunda participación en la prueba, de acuerdo con la organización.

Brandao se preparaba para su primera participación en el Dakar dentro la categoría de motos. El año pasado acudió como copiloto del español Carlos Vento en un Can-Am de la categoría side by side. Abandonaron en la segunda etapa.

El piloto, empresario de profesión, tenía 47 años. La organización presentó «sus más sinceras condolencias» a su familia y seres queridos.