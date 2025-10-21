Muere de manera repentina el gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años

El mundo del ajedrez se ha teñido de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Daniel Naroditsky. El gran maestro estadounidense de ajedrez falleció inesperadamente a los 29 años.

La familia del ajedrecista fue la encargada de dar a conocer la triste noticia ... a través de un comunicado. El Charlotte Chess Center y la federación estadounidense de ajedrez también hicieron pública la nota.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

«Con gran tristeza, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a diario», fueron las palabras de la familia.

Un talento precoz

Naroditsky comenzó a fraguarse un nombre dentro del ajedrez al convertirse en el campeón del Mundial Juvenil en categoría sub12 en 2007. Años más tarde, se hizo con la corona en el Campeonato Juvenil de Estados Unidos en 2013.

Poco después se consagraría al lograr la condición de Gran Maestro a finales de 2013 tras una actuación destacada en el Abierto de Benasque. Además, también consiguió una beca de ajedrez en la Universidad de Stanford.

Entre sus resultados más destacados se encuentran el triunfo en el Campeonato de Estados Unidos de 2021 y el Campeonato Nacional de Blitz de Estados Unidos este mismo año.

Nada más hacerse pública la noticia de su fallecimiento, las muestras de reconocimiento a Naroditsky no tardaron en llegar. La Fundación Kasparov de Ajedrez, el Saint Louis Chess Club o la FIDE recordaron al jugador y lo calificaron como un «pilar de la comunidad de ajedrez».

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

«Estoy devastado. Esta es una pérdida enorme para el mundo del ajedrez.... A Daniel Naroditsky le encantaba hacer streaming y le encantaba intentar ser educativo. El mundo del ajedrez le está muy agradecido. Fue alguien que hizo lo que pudo por el ajedrez», escribió Hikaru Nakamura, uno de los mejores jugadores del mundo.