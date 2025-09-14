Suscribete a
MOTOGP - gran premio de san marino 2025

Victoria incontestable de Marc Márquez, que ya acaricia el Mundial

mundial de motociclismo - carrera

Bella batalla entre el '93' y Bezzecchi, que acabó segundo. Álex Márquez subió al podio. Marc necesita tres puntos más que su hermano en Motegi

Victoria incontestable de Marc Márquez, que tomó la cabeza de carrera a medidos de la prueba y no la dejó a pesar de los intentos de Marco Bezzecchi por discutirle el triunfo. Acaba el '93' en lo más alto y en casa de ... Valentino Rossi, que no podrá evitar que el catalán le iguale en títulos. Marc tendrá en Japón, dentro de dos semanas, la posibilidad matemática de cerrar el campeonato y levantar la reeditada Torre de los Campeones. Para ello tendrá que sumar tres puntos más que su hermano Álex. Álex Márquez cerró el cajón. La gesta de Marc, con su undécima victoria de la temporada, adquiere relieve al ver que el cuarto, Morbidelli, acabó a diez segundos de distancia. Numerosas caídas (Zarco, Mir, Ogura, Viñales, Bagnaia y Bastianini) y el abandono de Pedro Acosta, muy enfadado tras la rotura de su cadena cuando marchaba cuarto.

