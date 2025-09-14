Victoria incontestable de Marc Márquez, que ya acaricia el Mundial

Victoria incontestable de Marc Márquez, que tomó la cabeza de carrera a medidos de la prueba y no la dejó a pesar de los intentos de Marco Bezzecchi por discutirle el triunfo. Acaba el '93' en lo más alto y en casa de ... Valentino Rossi, que no podrá evitar que el catalán le iguale en títulos. Marc tendrá en Japón, dentro de dos semanas, la posibilidad matemática de cerrar el campeonato y levantar la reeditada Torre de los Campeones. Para ello tendrá que sumar tres puntos más que su hermano Álex. Álex Márquez cerró el cajón. La gesta de Marc, con su undécima victoria de la temporada, adquiere relieve al ver que el cuarto, Morbidelli, acabó a diez segundos de distancia. Numerosas caídas (Zarco, Mir, Ogura, Viñales, Bagnaia y Bastianini) y el abandono de Pedro Acosta, muy enfadado tras la rotura de su cadena cuando marchaba cuarto.

Segunda oportunidad para Marc Márquez tras su caída del sábado en la carrera al esprint, un contratiempo que no impidió que el ilerdense pueda ser campeón del mundo de firma matemática dentro de quince días en Japón. El segundo puesto de su hermano Álex dejó abierta la puerta al noveno título, séptimo en MotoGP. La carrera la había ganado Bezzecchi, que también conquistó la pole. Misano, lugar propicio para los italianos y también para la Aprilia. El '93' salía en segunda línea, por detrás del de Rímini, de Álex y de Fabio Quartararo, que el sábado tampoco acabó la carrera.

Bezzecchi mantuvo la primera posición tras la salida, controlando los ataques de Marc Márquez, que, adelantando a Quartararo y a Álex, se había colocado segundo. Jorge Martín, que no ha llegado a tiempo al box y se lo ha encontrado cerrado tras pararse su moto en la vuelta de calentamiento, tuvo que llegar a su posición en parrilla desde el pitlane, por lo que recibió dos long laps de penalización. Tambien fueron penalizados con una doble long lap Àlex Rins y Augusto Fernández, que se han adelantado en la salida. Zarco y Joan Mir no pudieron completar la primera vuelta. Ambos se fueron al suelo. Y tres giros más tarde fue Ai Ogura el accidentado.

Se acercaba Álex Márquez a Bezzecchi y a su hermano. Vuelta cinco y se caía Viñales mientras Acosta se colocaba quinto, adelantando a Morbidelli, Di Giannantonio y Bagnaia, séptimo. Se fue a por Quartararo y le arrancó las pegatinas, persiguiendo un podio que parecía bastante lejos. Marc presionaba a Bezzecchi, que no podía relajarse. La realización de Dazn ofreció una imagen de una pieza que se estaba desprendiendo de la Aprilia del italiano. En la octava vuelta se quedaba fuera de carrera Pedro Acosta, que aparcaba la KTM junto a la valla y se iba muy enfadado hacia el box. La causa de su abandono, la rotura de la cadena, que quedó tirada sobre la pista y fue retirada por un comisario.

Pecco Bagnaia prosiguió con su desgracia con una nueva caída en la décima vuelta. Perdió la adherencia de sus dos ruedas y se deslizó por la grava. Muy lejos de Marc, el italiano ya había perdido todas sus opciones de ser campeón del Mundo de forma matemática este pasado sábado, al que dar 13º en la esprint. No era regular Bezzecchi y Marc empezó a cocinar su adelantamiento llegando al meridiano de la carrera. El catalán aprovechó un ligero error de Marco, que se pasó de frenada, para pasarle sin problemas. Vuelta 12, a falta de 15 para el final, y el mayor de los Márquez ya dominaba la prueba. Marc y Bezzecchi pusieron la directa y apretaron de lo lindo. A falta de cinco vueltas, Álex ya se había descolgado. Los dos pilotos recibían un aviso por rebasar en tres ocasiones los límites de pista. Dos errores más suponía una long lap de castigo.

A falta de cuatro vueltas se acercó Bezzecchi, que realizó vuelta rápida, a Marc. Quería intentar ante su público una victoria y sumar los 37 puntos en el fin de semana. Pero el '93' no cedía. Los dos iban a tope. Volvía a rebajar el crono el mayor de los Márquez. nadie podía seguir el ritmo de ambos. En las dos últimas vueltas, la distancia parecía insalvable y Bezzecchi acabó cediendo la victoria y acabó segundo. Álex completó el podio.

Victoria de José Antonio Rueda en Moto3. La octava de la temporada, la mitad de todas las disputadas, lo que le abre la posibilidad de ganar el título si sigue por el mismo camino. El sevillano del Red Bull KTM Ajo ya tiene 78 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras, que cruzó quinto la meta, quedando solo 150 puntos en juego. Un adelantamiento en la última curva a Máximo Quiles, le ha permitido lograr en triunfo. Pitito Fernández ha sido el tercero. El título de Moto3 será para un español tras quedar descartado el australiano sexto, que acabó sexto.

Celestino Vietti fue el vencedor de la categoría intermedia tras dominar la carrera desde que se apagó el semáforo. Dani Holgado ha acabado perdiendo la segunda plaza, que fue para el belga Barry Baltus, pero sumó un nuevo podio. Diogo Moreira, cuarto, pasa a ser el nuevo segundo del mundial y le resta también puntos al líder Manu González, sexto. Arón Canet ha terminado séptimo y cede la segunda plaza del Mundial a Moreira, aunque ahora empatados ambos a puntos y a 39 de Manu González.