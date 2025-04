Toni Bou: «Esto ha durado más de lo que yo pensaba»

A Toni Bou (Piera, 37 años) le hacen ilusión las giras promocionales que le preparan sus patrocinadores, de visita por los medios de comunicación, entre ellos ABC. Lo que a otros deportistas o protagonistas de la actualidad les supondría un engorro o un trámite ... que salvar, al piloto de trial le procura una satisfacción que transmite en su optimismo natural.

Es un campeón longevo y pertinaz que no ha traspasado el umbral del 'star system' del deporte español, pese a sus logros. Son 36 títulos mundiales (18 al aire libre y 18 bajo techo) construidos bajo una regularidad perfecta. Lo ha conseguido en los últimos 18 años, sin fallar una sola temporada.

Bou visita una vez más la redacción de ABC con la sonrisa en el rostro, amable como es: «Un año más aquí, sí, y que no falte –asegura–. Si estamos por aquí quiere decir que la temporada ha ido bien», se presenta. La campaña ha ido como todas en los últimos tiempos para este equilibrista del motor: «Hemos vuelto a ganar los dos títulos, en indoor y al aire libre, así que estoy muy muy contento, porque además, y esto es importante, me sigo divirtiendo. Hago lo que más me gusta y además gano. No se puede pedir más, estoy viviendo un sueño y bueno, pues a disfrutarlo».

El piloto catalán repite cada invierno la escena, levanta los brazos y se proclama el mejor del mundo según acredita la tabla de clasificaciones, así que la pregunta parece obligada. ¿De dónde la motivación para continuar un año detrás de otro?

«Sí, siempre es complicado motivarte para arrancar un año nuevo –contesta–. Evidentemente mi motivación, mi gran motivación, es mejorar en mi día a día. Eso siempre se puede conseguir y es una motivación extra».

Parece complicado el margen de mejora en detalles técnicos o mecánicos para alguien que no admite intromisión en su reinado en el trial. «Sí es posible mejorar en cada entreno, mejorar la moto, mejorar toda la parte del equipo y esa es la motivación que me mueve. Lo que más me divierte al final es competir, y aunque cada año peleo para conseguir el mismo objetivo, siempre es complicado. No es fácil ganar, aunque parezca normal. Los rivales evolucionan, cada cierto tiempo son diferentes. Ahora estoy luchando contra pilotos muy jóvenes que vienen muy fuertes y eso me motiva, me recarga las pilas y el hecho de tener que entrenar duro, con todo lo que eso supone».

La edad, la cercanía de los 38 años, no ha menoscabado la capacidad para prepararse del piloto español. «El sacrificio que supone entrenar me gusta. Y mantener el nivel que tengo, también me compensa porque me gusta mucho, me lo paso bien. Es que tengo la gran suerte de dedicarme a lo que más me gusta y eso es una parte indispensable para poder estar 18 años consecutivos luchando por títulos. Esto es la parte más importante de mi carrera, creo yo».

Hubo un año, 2018, en que Toni Bou estuvo a punto de resquebrajar esta racha triunfal. El piloto lo cataloga como «el peor año de todos» por las dificultades que entrañó. «Me rompí las tres vértebras. Fue un año muy complicado para mí. Cuando hay lesiones por el medio, todo se complica mucho. Las sensaciones fueron muy malas siempre porque había tenido la lesión y me había recuperado muy rápido. Pero la espalda es una parte muy complicada en mi deporte. Fue uno de los sustos más grandes que me he llevado. Fue un antes y un después a nivel personal».

«En los últimos años lo que percibo es que los jóvenes vienen atacando muy fuerte y ya desde el año pasado se ve que poseen un nivelazo increíble –cuenta el deportista catalán–. Hay que tirar de experiencia en determinados momentos, intentamos marcar ese grado de experiencia que tengo y que pretendo que me sirva para poder ganar carreras, para poder estar ahí al final de campeonato. Son pequeños trucos de experto que estamos utilizando muy bien y que funcionan. Está claro que para lograr 18 títulos consecutivos, he tenido que utilizar muchas armas diferentes».

Inagotable

¿Hay recambio para Toni Bou?, le llega la pregunta. «Sí, evidentemente, tanto Jaime Busto como Gabriel Marcelli vienen muy fuertes, vienen apretando y con un nivelazo increíble y creo que ellos entre ellos dos va a estar el siguiente campeón del mundo».

Bou se marchó a vivir a Andorra, como la mayoría de los motoristas y los ciclistas españoles, además de los youtubers. Es vecino de Enric Mas, el corredor del Movistar. Y por ahí asoma otra de sus facetas, la de multideportista hiperactivo. «Me encanta todo tipo de deportes. Soy superfamiliar. Me gusta divertirme haciendo lo que sea, pero con amigos, con familia, con mi pareja… Me falta tiempo para practicar todos los deportes que me gustan. El fútbol, el pádel, la bici de carretera, la de montaña, la eléctrica, el motocross. Soy muy activo y me falta tiempo, disfruto todo lo que puedo».

«Soy un deportista de motor, evidentemente –matiza–. Pero después de esto, me gustan mucho el pádel y la bici. El pádel es un deporte que no tiene riesgo para mí y que puedo jugar casi a diario, después de un entrenamiento no me requiere físicamente estar a tope. Para la parte de los reflejos y todo me va muy bien».

En su optimismo recalcitrante, Bou considera que ha popularizado su deporte. «Creo que el trial sí ha llegado a la gente. Un poco también por las redes sociales, me ha ayudado mucho, es un deporte muy visual donde los buenos vídeos se pueden hacer virales. Muchos de los seguidores son por vídeos virales, no por cámaras del mundo y eso quiere decir que por ahí sí lo hemos hecho crecer».

Toni Bou no se pone fecha de caducidad. El cuerpo y la mente dictarán sentencia. «Esto ha durado mucho más de lo que yo pensaba, muchos más títulos de los que pensaba, muchos más años… Lo estoy disfrutando, aún lo sigo disfrutando y mientras me lo pase bien, aquí seguiremos. No sé cuánto me queda. Evidentemente cada año un poquito menos, pero lo importante es que me lo paso bien y que quiero seguir».