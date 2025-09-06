Toni Bou, el campeón eterno: suma su título mundial número 38

Es Toni Bou un deportista total, un campeón al que se le queda corto el calificativo de eterno. Infatigable e incombustible conquistó este fin de semana su título mundial número 19 de TrialGP al aire libre, a falta de todavía una prueba por disputarse, que añade al que logró bajo techo. En total, 38 títulos mundiales que lo sitúan un paso más allá de lo eterno.

El piloto de Piera cumple años a la par que suma títulos. Con 38, amplía su palmarés en la prueba de Geddington, después de una temporada en la que ha logrado diez victorias y 12 podios. Y encadena dos títulos del mundo por año desde que su nombre asomara por primera vez en lo más alto del podio en 2007. Desde entonces, campeón de todos los títulos en los que ha competido.

En la disciplina 'outdoor', suma 164 victorias y 222 podios en 275 participaciones. En 2025 logró su 160ª victoria en el Campeonato del Mundo de TrialGP en la prueba de Calvi (Córcega). En total: ha participado en 398 pruebas tanto de la especialidad al aire libre como la modalidad bajo techo, logrando 255 victorias y 330 podios.

También ha ganado 19 títulos mundiales en la disciplina 'indoor'. En el Campeonato del Mundo de X-Trial, acumula un total de 91 victorias y 108 podios en 121 participaciones. Y ha formado parte del equipo español de Trial de las Naciones, con otros 19 títulos en esa prueba.