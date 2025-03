El ataque despiadado de Valentino Rossi a Marc Márquez: «Nunca nadie ha sido tan sucio»

De todos es sabida la gran rivalidad existente entre Valentino Rossi y Marc Márquez, algo de lo que se ha encargado de recordar el piloto italiano con unas graves acusaciones sobre el catalán aprovechando el podcast 'Mig Babol' del piloto Andrea Migno. Durante la conversación, Il Dottore explica también los encontronazos que tuvo con Max Biaggi, aunque reconoció parte de su responsabilidad. «La relación inmediatamente empezó mal, pero fue mi culpa», empezó explicando. No obstante, cuando llegó al capítulo concerniente a Marc Márquez se despachó a gusto: «Hay muchos que rozan lo sucio, pero ninguno entre los campeones del motor ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto. Nunca nadie ha sido tan sucio como él», acusó. «Siempre ha ido bastante al límite, pero en 2015 cruzó la línea», añadió.

«Sabía que en 2015 mi máximo rival para ganar el Mundial era Márquez, aunque también estaba Lorenzo. En la primera carrera, Marc se fue recto en la primera curva y dije: 'comenzamos bien'. Tuve la victoria en Qatar y luego en Argentina contra él. Ahí empezó nuestra pelea», empieza explicando el '46'. «Yo siempre me había llevado bien con él», recuerda, asegurando que su relación se torció en Argentina: «En la curva a derechas vino a golpearme de inmediato. Lo hizo a propósito para derribarme, porque él no quería perder. Seguí mi camino, pero lamentablemente nos tocamos. Tú me la das y yo te la devuelvo. Y se cayó», reconoció el italiano.

La polémica y las luchas dialécticas fueron creciendo, ha que llegó el polémico Mundial de 2015 en el que Rossi considera que lo perdió por culpa de Márquez cuando el catalán no tenía opciones de ganarlo. Aquella pelea benefició a Jorge Lorenzo. «Como él me lo hizo, yo tenía que devolvérsela. Nuestra relación se vino abajo. Tras eso, siguió fingiendo para intentar llevarse bien conmigo lamiéndome el culo», manifestó. En Assen (Paísis Bajos) se vivió un nuevo capítulo de su creciente enmistad: «Estuvimos adelantándonos todo el rato. Hasta en la última curva que él me echó. Sentí que venía hacia mí, crucé por la chicane y me tuve que ir recto. Gané y, después, me vino en el parque cerrado cabreado y me dijo: 'qué fácil es ganar así'. Yo le dije que él había venido hacia mí y le pregunté que qué quería que hiciera, que fuera objetivo. A partir de ahí todo se terminó».

Las críticas de Rossi alcanzan también al que entonces era su mánager, Emilio Alzamora: «Alzamora andaba por el paddock diciendo: 'ahora ya no ganamos el título, pero él tampoco'», desveló bastante molesto. Y añadió: «Algunos amigos míos que vivían en España me comenzaron a decir que tuviera cuidado con Márquez y que estuviera atento». Y así se llegó a Spang, que fue clave para la consecución del titulo. «Márquez insistía en ver todos mis tiempos y todo lo que hacía. Él ya no estaba en la pelea, solo quedábamos Lorenzo y yo. Si estás luchando por el título lo entendería. Pero no se apartaba. Hay que tener el respeto para no tocar los cojones a los demás. Vale que quieras ganar, pero no meterte de esta manera. En Sepang me hizo daño y me molestó durante toda la carrera. Era un Mundial bello, histórico y muy grande», comentó Rossi recordando la pugna con Lorenzo.

El italiano siguió insistiendo sobre ese Mundial de 2015 y la seguridad de que Márquez se lo había hecho perder: «En Malasia buscó hacer caerme tres o cuatro vueltas. Le mira a la cara y le dije: 'ya está bien, ¿qué carajo haces?'. Y después nos tocamos. Tengo muchas dudas sobre ese contacto porque él nunca se caía. En vez de eso, tal vez realmente se quedó atascado el freno, pero él se cae. Yo no quería tirarlo, aunque, de todos modos, se cae. Y, a la fin, me hizo perder el Mundial», dijo.

Debido a aquella acción Rossi fue sancionado por MotoGP y salió último en la parrilla en Valencia, la última carrera de la temporada. «Me llamaron a la Dirección de Carrera. Alzamora empezó a insultarme, le pregunté por qué estaba allí si no era de Honda. Hubo algo de pelea. Mike Webb anunció que saldría último en Valencia. Me cortaron las piernas y perdí el Mundial», soltó el transalpino, que insistió: «Dijeron que le tiré a propósito y tuve que salir último. Mi sangré se heló, pensé ya que había perdido el Mundial. Mi primera reacción fue mirar a Márquez y él miró a Alzamora mientras sonreía, diciendo: 'lo conseguimos, lo conseguimos'. Y le comenté que este tipo de cosas le pesarían durante toda su trayectoria».