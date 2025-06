No hay nada que se le resista a Marc Márquez: victoria y fin de semana perfecto en Mugello

Inapelable victoria de Marc Márquez a pesar que se conformaba con no perder puntos en Mugello, un circuito mucho más proclive a las características de pilotaje de Álex Márquez o Pecco Bagnaia, que siguen configurando las tres primeras plazas del Mundial. No obstante, ... el adelantamiento de Di Giannatonio, que completó el podio, desplazó a Pecco a la cuarta plaza y le distanció mucho más en la general.. Los tiffosi pudieron disfrutar de unas seis primeras vueltas espectaculares de lucha cuerpo a cuerpo entre los tres, hasta que el '93' dijo basta y puso la directa hacia la bandera a cuadros. Marc lidera el Mundial, con 40 puntos sobre Álex y 110 sobre Bagnaia.

El hombre a batir era Marc Márquez a pesar de ser un circuito de izquierdas. El sábado había dictado sentencia con la pole número 100 del español y su victoria en la carrera al esprint, pero Bagnaia quería ganar en casa ante su afición. Sigue sin encontrar las sensaciones idóneas pero el público le daba el plus que necesitaba. Álex Márquez no quería ser el convidado de piedra y también pensaba opositar a la victoria. El resto, prácticamente, no contaba.

Empezó fuerte Pecco Bagnaia, que sabe que no le queda otra que arriesgar. Salió bien Marc Márquez pero el italiano le adelantó tras las tres primeras curvas. Lideraban las dos Ducati oficial, seguidas por Álex Márquez. Ya avisaba Marc que no arriesgaría en este circuito, que no es de los que mejor se les da. No obstante, el '93' recuperó la primera posición en el segundo giro, coincidiendo con la caída deBastianini, que no acaba de encontrar sensaciones en KTM. Con el cambio de colores y el estilo renacentista escogido para correr en Mugello, a Pecco y a Marc solo se les distinguía por el casco. De blanco el italiano y oscuro el español. Brava batalla entre ambos durante la tercera vuelta, con toque entre ambos y susto para Pecco, que permitió a Álex colarse en la segunda posición.

Las primeras seis vueltas fueron espectaculares en las que Ducati demostró porque son el 'Dream Team' de la categoría reina. Entre las Desmosedici oficiales se colaba Álex Márquez, intercalando adelantamientos. Keanu Reeves, espectador de lujo, se tapaba los ojos ante tanto riesgo y emoción. Marc adoptaba una estrategia conservadora, para no cometer un error y perder puntos. La tercera plaza ya le valía teniendo en cuenta las características de Mugello, pero seguía peleando para quedar por delante de Bagnaia. Tras ocho vueltas todo se tranquilizó, con Álex primero, Marc segundo y Pecco tercero. Morbidelli, cuarto, estaba lejos del podio y peleaba más por mantener su puesto ante Viñales que por alcanzar al italiano. El piloto de GasGas se iba al suelo tras un toque con el italiano. «Esta loco, está loco», gesticulaba el español tras levantare de la grava. Morbidelli fue sancionado con una longlap.

La carrera entró en una fase anodina en la que la emoción la ponían los pilotos que iban por detrás, como Pedro Acosta, que logró adelantar a Binder imponiéndose como el mejor en el box de KTM. Aldeguer y Nakagami, que sustituía a Marini, peleaban por la última plaza de los puntos. Al final ganó Márquez, seguido por su hermano Álex y Di Giannantonio, que a falta de tres vueltas adelantó a Bagnaia.

Cuando Marc Márquez apadrina a algún joven piloto no es por casualidad. Es el caso de Máximo Quiles, que en Mugello ha demostrado el buen ojo clínico del '93'. El piloto murciano ha ganado en Moto3, logrando su primera victoria en el mismo circuito donde lo hizo el de Cervera. Quiles, debutante en la categoría con 17 años, ya había sido segundo en Aragón. Su victoria se ha producido tras gestionar de forma perfecta la última vuelta para acabar por delante de Álvaro Carpe, por solo seis milésimas, y Dennis Foggia. José Antonio Rueda ha acabado cuarto, por lo que sigue liderando el Mundial con 56 puntos sobre Ángel Piqueras, que ha sido séptimo.

En Moto2 ganó Manu González que había sido sancionado en la clasificación y salía octavo. El piloto madrileño fue remontando sin dejarse llevar por las prisas y marcó distancias llegados a mitad de la prueba, lo que le permitió pasar primero por meta y volver a liderar en solitario el Mundial. Albert Arenas y Arón Canet completaron el podio tras una brava pelea entre el piloto de Corbera y Diogo Moreiras que duró cinco vueltas. Tras la carrera son nueve los puntos que distancian a Manu González y a Arón Canet en la general.