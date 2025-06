Pole 100 para Marc Márquez: dominio absoluto en Mugello, un circuito que no se le da bien

Pole 100 (72 en l categoría reina) de Marc Márquez y con récord del circuito. Casi se la quita Quartararo primero y Bagnaia después, pero el '93' mostró su superioridad y dio un golpe de autoridad en el que Pecco corría en casa. ... Es la sexta vez esta temporada en los nueve Grandes Premios que se han corrido en los que el español abre la primer línea. Junto al catalán de Ducati estará Bagnaia y Álex Márquez, los tres primeros del Mundial. Ya en segund alñinea se ubicarán Quartararo 4º, Viñales 6º y Morbidelli 7º. Acosta saldrá 8º, Rins 9º, Raúl Fernández 11º y Fermín Aldeguer 12º.

Maverick Viñales era la referencia del fin de semana en la tabla de tiempos junto con Marc Márquez, pegado al piloto del GasGas Tech 3. También Fabio Quartararo, que parecía plenamente recuperado tras la caída en la práctica del viernes, que le obligó a pasar por el médico tras dolerse del brazo y la clavícula. Al final pudo participar en las clasificaciones y defender el quinto puesto logrado el viernes y mejordo en la FP2. Bagnaia, más centrado en el ritmo, ha vuelto a tener problemas con su Ducati. Se ha quedado décimo en los últimos libres.

Oliveira y Bastianini parecían los mejor posicionados para superar la repesca y buscar una buena clasificación en la parrilla. Junto a ellos otros diez pilotos: Miller, Raúl Fernández, Aldeguer, Mir, Zarco, Binder, Ogura, Nakagami, Savadori y Chantra. En la primera tanda sorprendían Raúl Fernández y Fermín Aldeguer. Pulverizaba el registro Aldeguer. El piloto del Gresini se veía ya en la Q2 tras el tiempo logrado en el último intento, pero quedaban casi tres minutos. Miller desbancaba a Raúl de la zona de privilegio pero no estaba todo el pescado vendido. Lo demostró el madrileño del Trackhouse bajo la bandera a cuadros, recuperando el segundo puesto y pasando a la Q2.

Todos los españoles en la última tanda de la clasificación, a excepción de Joan Mir, que partirá 18º, solo por delante de Savadori, Ogura, Nakagami y Chantra. Una Q2 en la que participaban seis Ducati (Bagnaia, los hermanos Márquez, Morbidelli, Di Giannantonio y Aldeguer), dos KTM (Viñales y Acosta), dos Aprilia Bezzecchi y Raúl Fernández) y dos Yamaha (Quartararo y Rins). Ninguna Honda.

En su primer intento pulverizaba el registro de Mugello Marc Márquez. Espectacular tiempo del '93', que quería la pole. Por detrás, Quartararo y Morbidelli. Álex era quinto y Bagnaia, sexto. Mejoró mucho Pecco en su segundo intento pero no le bastó para superar a Marc. Eso sí, se colocó segundo, en primera línea, demostrando que empieza a tener controlado los problemas que le han impedido brillar en la primer parte de la temporada. Sorprendía Quartararo encaramándose al primer puesto, pero daba un golpe de autoridad Bagnaia poniéndose primero. Parecía finiquitado pero Marc no había dicho su última palabra. Volvió a pulverizar registros para ponerse en la pole provisional a falta de 2:50. Al final ya no se movió la parrilla.

«Estoy contento. Es el mejor resultado de esta temporada. No es fácil. Sabía que Marc tenía algo más pero me he equivocado y en este circuito no es fácil hacer la vuelta perfecta. Hemos encontrado lo suficiente estar contentos ¿ganar la esprint? No lo sé, pero hemos encontrado algo para estar más cerca de ganarla», explicaba Pecco Bagnaia. «Cien poles se dice rápido pero cuesta y conseguirla en este circuito que me cuesta más... Estoy contento por conseguirle en un circuito en el que a Pecco y a Álex se les da mejor que a mí», apuntaba Marc Márquez. Su hermano Álex fue tercero: «Nos conocemos muy bien. Marc aquí no tiene tanto ritmo como en Aragón pero tiene mucho. No será fácil estar por delante de las dos Ducati rojas aquí que siempre vuelan».