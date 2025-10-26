El piloto suizo Dettwiler, en estado grave tras el fuerte accidente con el español Rueda en el GP de Malasia de Moto3

El suizo iba a ritmo lento antes de entrar en parrilla y Rueda, que venía con mucha velocidad, no pudo evitar chocar de lleno contra Dettwiler. Los dos quedaron tendidos en el suelo, al lado de la pista de Sepang, y tuvieron que ser evacuados en ambulancia y posteriormente en helicóptero a un hospital local, estando ambos conscientes, en un principio. Así compartía el momento del accidente un aficionado en redes sociales:
El español Rueda se encuentra estable, con una fractura en la mano derecha y conmoción cerebral. La peor parte se la ha llevado Dettwiler, quien ha recibido todo el impacto y que, según ha podido saber ABC, tiene afectados los pulmones, el bazo, ha tenido varios paros cardiacos y una pierna rota.
El equipo del de Basilea, el Cip Green Power, ha compartido un comunicado por redes sociales en el que piden respeto por la privacidad del piloto y no han querido dar más detalles. Por otro lado, desde su país indican que Dettwiler ha perdido mucha sangre y que tuvo que ser intubado en pista, según recoge 'Marca'. «Lucharon por su vida», ha dicho el padre del piloto según recoge el medio suizo 'Blick'.
Por el momento, con solo 20 años, Dettwiler se encuentra grave ingresado en el hospital de Kuala Lumpur, donde tendrá que somerterse a varias cirugías, tal como indica su equipo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete