El piloto suizo Dettwiler, en estado grave tras el fuerte accidente con el español Rueda en el GP de Malasia de Moto3

Un brutal accidente entre José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, y el piloto suizo Noah Dettwiler, ha causado gran conmoción en el mundo de MotoGP, cuando el español no pudo evitar impactar directamente contra Dettwiler, que salió despedido bruscamente de ... su moto durante la vuelta de formación.

El suizo iba a ritmo lento antes de entrar en parrilla y Rueda, que venía con mucha velocidad, no pudo evitar chocar de lleno contra Dettwiler. Los dos quedaron tendidos en el suelo, al lado de la pista de Sepang, y tuvieron que ser evacuados en ambulancia y posteriormente en helicóptero a un hospital local, estando ambos conscientes, en un principio. Así compartía el momento del accidente un aficionado en redes sociales:

💔 El accidente de Jose Antonio Rueda con Noah Dettwiler.



No entiendo cómo después de algo así se puede llegar a correr una carrera.



Desde aquí solamente quiero mandar mi mas sincero cariño la familia de los dos pilotos, espero que salga todo bien.🤞🏽pic.twitter.com/iNe3oCmi3g — Pole (@SrPole_) October 26, 2025

El español Rueda se encuentra estable, con una fractura en la mano derecha y conmoción cerebral. La peor parte se la ha llevado Dettwiler, quien ha recibido todo el impacto y que, según ha podido saber ABC, tiene afectados los pulmones, el bazo, ha tenido varios paros cardiacos y una pierna rota.

El equipo del de Basilea, el Cip Green Power, ha compartido un comunicado por redes sociales en el que piden respeto por la privacidad del piloto y no han querido dar más detalles. Por otro lado, desde su país indican que Dettwiler ha perdido mucha sangre y que tuvo que ser intubado en pista, según recoge 'Marca'. «Lucharon por su vida», ha dicho el padre del piloto según recoge el medio suizo 'Blick'.

Por el momento, con solo 20 años, Dettwiler se encuentra grave ingresado en el hospital de Kuala Lumpur, donde tendrá que somerterse a varias cirugías, tal como indica su equipo.