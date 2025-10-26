Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

El piloto suizo Dettwiler, en estado grave tras el fuerte accidente con el español Rueda en el GP de Malasia de Moto3

Noah Dettwiler fue trasladado al hospital en Kuala Lumpur y tendrá que someterse a múltiples cirugías

José Antonio Rueda sufre un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia

El piloto suizo Dettwiler, en estado grave tras el fuerte accidente con el español Rueda en el GP de Malasia de Moto3
El piloto suizo Dettwiler, en estado grave tras el fuerte accidente con el español Rueda en el GP de Malasia de Moto3
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Un brutal accidente entre José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, y el piloto suizo Noah Dettwiler, ha causado gran conmoción en el mundo de MotoGP, cuando el español no pudo evitar impactar directamente contra Dettwiler, que salió despedido bruscamente de ... su moto durante la vuelta de formación.

