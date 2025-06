Nueva victoria al esprint de Marc Márquez en un podio completamente español

Nueva victoria de Marc Márquez, con podio español y de Ducati. El '93' ya ha ganado siete carreras al esprint de las ocho disputadas (la otra la ganó su hermano hace quince días). Se repite el cajón de Le Mans, con Álex y ... Fermín Aldeguer acompañando al mayor de los Márquez en un nuevo fisco de Pecco Bagnaia, que quedó fuer de los puntos al pasar bajo la bandera a cuadros en 12ª posición. PAse lo que pase este domingo, Marc Márquez seguirá siendo líder del Mundial, ya que esta victoria le permite aumentar la distancia respecto a Álex a los 27 puntos. Pecco, a 84 puntos y en tercera posición, ya está a dos Grandes Premios.

Marc Márquez salía desde la pole tras una clasificación en la que su hermano Álex y Morbidelli le exigieron al máximo. El '93' se encuentra cómodo en Motorland y se pudo ver a lo largo del fin de semana. Era el favorito para las dos carreras a pesar de las dudas en la elección de gomas. No había que descartar tampoco a Pecco Bagnaia, que al final se colocó cuarto en segunda línea de parrilla. Al italiano se le van acabando las posibilidades de recortar las distancias en la clasificación si quiere ser campeón del mundo, a pesar que aún quedan 14 Grandes Premios. Dominio de Ducati (cuatro Desmosedici en loss primeros cuatro puestos y todas sus motos entre las diez primeras) y progresión de KTM, con Acosta y Binder completando la segunda línea.

Mala salida de Marc Márquez, superado por su hermano Álex, Morbidelli y Pedro Acosta, aunque el '93' adelantó al murciano de KTM en la primer curva. Los tres de la primera línea se pusieron en cabeza, liderando Álex. Marc también adelantó a Morbidelli y se puso a rueda de su hermano, que tiraba muy fuerte. Bagnaia quedó rezagado, octavo, por detrás de Di Giannantonio. Y se caía Mir, la undécima caída de la temporada para el de Honda tras un incidente con Miller, que fue sancionado con una long-lap.

En cabeza se acercaba Marc a Álex y por la cola iba decayendo Bagnaia, fuera de los puntos en 13ª posición. En la sexta vuelta se produjo el relevo en el liderato, con un limpio adelantamiento de Marc, que empezó a abrir hueco. Aldeguer, que había rebasado a Pedro Acosta, empezó a meter presión a Morbidelli en la pelea por el podio y lo logró a falta de tres vueltas.

«Al final estamos luchando por ir mejorando. No teníamos nada que perder. Hemos decidido apostar por el neumático medio y al final hemos hecho una gran labor», explicó Fermín Aldeguer, que realizó una buena temporada. «He visto que la salida de Marc no ha sido muy buena y he pensado que podríamos conseguir una diferencia pero ya he visto que en la primera vuelta estaba detrás. Seguro que me iba a adelantar y he pensado en gestionar la carrera y en no cometer errores. Intentaremos acercarnos un poquito más a a Marc», añadía Álex Márquez. «Tuve un pequeño problema en al salida pero luego pude gestionarlo y no poder perder posiciones. Quise ir a por todas desde el principio, pero Álex estaba empujando muy fuerte. Al final fue todo muy bien», concluyó Marc Márquez.