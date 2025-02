El Mundial puede decidirse este sábado: Jorge Martín llega a la última curva

Jorge Martín está a doce vueltas de culminar la mejor temporada de su vida y coronarse campeón del mundo. Los 24 puntos con los que aventaja a Pecco Bagnaia le convierten en el claro favorito en un fin de semana atípico, con un escenario ... inesperado a causa de la catástrofe causada por la DANA y que ha obligado a cancelar el Gran Premio de Valencia y trasladarlo a Montmeló. El madrileño puede ser campeón este mismo sábado si durante la carrera al esprint suma dos puntos más que el italiano. Pero si no lo consiguiera, aún tendría una segunda oportunidad el domingo. Como resumen basta decir que Martinator sería campeón si suma un total de 14 puntos a lo largo del fin de semana, independientemente de lo que haga Pecco, que asume el desenlace

«Si el domingo soy campeón será porque él ha cometido un error», reconoce el transalpino, que añade: «Será complicado, mi objetivo será ganar las dos carreras y lo que tenga que pasar, pasará. Este circuito se me dio muy bien en mayo. Entonces, los dos mostramos que tenemos un gran nivel. Espero que alguien se cuele en la pelea. Sé que Jorge puede ser muy inteligente y fino. Puede ser sexto en ambas carreras y ser campeón. La presión también puede jugar su papel. Habrá que esperar al domingo».

Martinator, arropado por toda su familia en el Circuit, aspira a convertirse en el quinto piloto español en triunfar en la categoría reina tras Álex Crivillé (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015), Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y Joan Mir (2020). Además, el madrileño lo conseguiría formando parte de un equipo satélite, el Prima Pramac. Nadie lo hace desde que en 2001 Valentino Rossi lo lograra con el Nastro Azzurro Honda, cuando en el conjunto oficial de HRC, el Repsol Honda, lo formaban Álex Crivillé y Tohru Ukawa.

La prioridad, evitar los errores

Martín aboga por la prudencia pero sabe que deberá dominar las ganas de cerrar el campeonato este mismo sábado para no cometer un error. «No quiero precipitarme. Eso es muy importante. Es algo que me lo llevo marcando últimamente, porque cuando me he precipitado es cuando he cometido un error. Entonces, si viene este sábado, lo cogeré con los brazos abiertos, iré a por ello. Pero, si no, he aceptado la situación de que el domingo puede ser una carrera muy larga y veremos qué pasa», explica, dejando entrever que no arriesgará y jugará con el resultado que se vaya dando en carrera: «Firmo dos sextos puestos si eso implica ganar el Mundial, pero creo que yo no sé correr para ser sexto. Creo que si fuese a hacer un sexto, cometería un error, seguro, porque no sé cómo se hace. Si hago sexto, es porque estoy dando mi máximo y eso es lo que quiero hacer: dar mi máximo con cabeza y, obviamente, controlando riesgos».

Bagnaia no lo pondrá fácil. El italiano marcó este viernes el mejor tiempo en la práctica y demostró ser más rápido a una vuelta que Jorge Martín, quien sólo pudo terminar quinto. Ambos se clasificaron directamente para la Q2 junto a Bezzecchi, Aleix Espargaró, Zarco, Viñales, los hermanos Márquez, Acosta y Bastianini. Este sábado, antes de la carrera al esprint se definirá una parrilla que puede ser determinante. Curiosamente, Bagnaia se fue al suelo al ensayar la salida tras los primeros libres.

Al margen de la pelea por el Mundial, también será interesante la lucha por la tercera plaza entre Marc Márquez y Enea Bastianini, ambos separados por un punto a favor del catalán. El 'ascenso' de Márquez a Ducati ocupando el sillín de Bastianini otorga a la lucha un carácter especial, ya que el italiano querrá demostrar que merecía seguir en la fábrica oficial. También interesa si Pedro Acosta puede mantener la quinta plaza en su primer año en la categoría. El murciano suma tres puntos más que Brad Binder, también de KTM, y 20 más que Viñales. Este Gran Premio será muy emotivo para Aleix Espargaró, que anunció que se retiraría esta temporada. El catalán logró la pole y ganó la carrera al esprint en este mismo circuito el pasado mes de mayo.