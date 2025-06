Marc Márquez no da tregua y vuelve a ganar la esprint, con Álex de nuevo segundo

Nueva victoria de Marc Márquez, una más, en la carrera al esprint en Assen. La cimentó el catalán en una excelente salida que le colocó en segunda posición y en un adelantamiento posterior a Fabio Quartararo. Novena victoria en un sábado de los diez ... que se han disputado. El otro lo ganó su hermano Álex en Silverstone. Precisamente, el menor de los Márquez lo intentó hasta el final pero no pudo ante el ritmo infernal impuesto por Marc, a pesar de haber sufrido dos fuertes caídas el viernes, y entró segundo. El podio lo cerró Bezzecchi. La decepción fue para Bagnaia, que acabó quinto y gracias a que Quartararo se cayó en las últimas vueltas. El '93' ya aventaja en 43 puntos a Álex y en 117 a Pecco Bagnaia. Tiene que suceder una hecatombe para que el de Ducati no se lleve el Mundial.

Segunda vez que Marc Márquez quedaba fuera de primera línea. La otra fue en Silverstone. Justo con Quartararo saliendo desde la pole, como en Gran Bretaña. No el favorito el '93', que el viernes acabó muy dolorido tras dos caídas en sendas sesiones. Parecía tener mucho más ritmo su hermano Álex e incluso Pecco Bagnaia. Ambos completaron la primer línea. El objetivo de Quartararo era subir al podio en la esprint pero era consciente que su fortaleza estaba a una vuelta y no tanto en carrera. A pesar de todo, nadie descartaba a Marc Márquez, que fue capaz de arrasar en Mugello, un circuito poco propicio para sus características, la semana pasada. En Assen todo estaba mucho más abierto.

Gran salida de Marc Márquez, que se colocó segundo en la primera curva y pudo ser primero si Quartararo no hubiera cerrado tan bien la puerta. Se caía Jon Mir y se salía Raúl Fernández, aunque el del Trackhouse podía regresar a pista. Antes de acabar la primera vuelta Álex adelantaba a Bagnaia y Marc a Quartararo. También Bezzecchi rebasaba a Pecco y Álex a Fabio. No se esperaba Bagnaia estar en quinta plaza en el tercer giro. Comenzó una batalla entre los hermanos Márquez, con Bezzecchi al acecho.

La esprint llegaba a su ecuador y seguía liderando Marc Márquez, presionado por su hermano Álex. Bezzecchi, tercero, recibía un aviso por rebasar los límites de pista. Y Digiannantonio peleaba con Bagnaia por la quinta plaza. Y se la arrebató. No había muchos adelantamientos pero todos los pilotos corrían muy juntos. A falta de cuatro vueltas, hasta once pilotos estaban avisados de sanción. Quartararo se caía, séptima de la temporada y se marchaba doliéndose del hombro izquierdo. Marc se distanciaba ligeramente y parecía tener la victoria en la mano. Al final, Álex se conformó con la segunda plaza.

«Es fantástico. Ha pasado mucho tiempo sin estar en el podio en la esprint. No hay mejor manera que regresar en Assen. He sido muy rápido. Pensé en atacar a Álex pero perdí unos metros», aseguraba un feliz Marco Bezzecchi. El segundo fue Álex Márquez: «Hoy me siento un poco frustrado pero henos hecho una buena carrera. Era difícil encontrar un hueco para poder adelantar. Hemos mostrado el nivel de rendimiento». Marc fue el campeón: «Hemos respirado mucho. Mi cuerpo no podía aguantar otra caída como la de ayer. No esperaba una victoria pero me he puesto primero y luego he defendido tratando de no conseguir grandes errores. A ver si mañana podemos gestionar la curva once y doce, que es mi punto débil».