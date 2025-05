Marc Márquez es el rey de los sábados: sexta victoria consecutiva en la esprint

Si no se equivoca, Marc Márquez es imbatible. Lo demostró en Le Mans de nuevo al lograr la sexta victoria al esprint consecutiva. Un pleno de victorias los sábados. Esperó seis vueltas para adelantar a Fabio Quartararo y liderar la carrera hasta el final. ... El francés, que había logrado la pole, se fue desfondando y acabó cuarto, superado por Álex Márquez y también por Fermín Aldeguer. Dos pilotos del Gresini en el cajón. Sin duda el murciano se vio favorecido por la caída de Pecco Bagnaia en el segundo giro. Segundo asalto este domingo en la carrera larga, pero de momenbto, Marc ha recuperado el liderato del Mundial y ya está dos puntos por encima de su hermano Álex. El resto de pilotos españoles acabaron de la siguiente manera: Viñales quinto, Rins octavo, Mir noveno, Raúl Fernández décimo y Acosta 19º.

Marc Márquez era el favorito pero la pole era de Fabio Quartararo, que unas horas antes se la había arrebatado al catalán en el último suspiro. La incógnita residía en Pecco Bagnaia, relegado a la sexta plaza, y en si Fermín Aldeguer se confirmaba en Le Mans tras haberle tomado ya la medida a su Ducati. Buena salida de Marc pero se fue algo largo y Quartararo lo aprovechó para liderar la carrera y tratar de marcharse. Tiraba fuerte el francés pero los hermanos Márquez le seguían el ritmo. Pecco se había colocado cuarto, por delante de Aldeguer. Así se cerró la primera vuelta.

Pero nada más iniciar el segundo giro, en la curva Dunlop, Pecco perdió la rueda delantera y se fue al suelo. El italiano perdía en los primeros metros la posibilidad de acercarse en el Mundial a los Márquez (empezaba la esprint a 20 puntos de Álex y a 19 de Marc). Con Bagnaia fuera de carrera, las Ducati mostraron su potencial. al igual que la Yamaha de Quartararo, que parece haber encontrado con la tecla correcta para evolucionar su montura. Buena remontada de Pedro Acosta, que en la cuarta vuelta ya rodaba quinto.

¡AL SUELO BAGNAIA! 😱



Iba cuarto en la sprint... y acabó cayéndose en el primer secto de la segunda vuelta #FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CqywbLIjPm — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2025

Marc Márquez comenzó la caza sobre Quartararo, que trataba de cerrar todas las puertas posibles. Álex Márquez lo observaba todo por detrás, bastante distanciado de los dos de cabeza. Justo donde se cayó Bagnaia, adelantó Marc a Fabio pero el francés impidió que el catalán lo consolidara, algo que hizo pocas curvas después. Se había llegado al meridiano de la corta carrera de apenas 13 vueltas. Binder se habñia ido al suelo y Álex también adelantaba a Quartararo. El líder del Mundial no se lo iba a poner fácil a su hermano. Aldeguer olía la posibilidad de subir al podio y también se lanzaba a por Quartararo.

Espectacular duelo entre Aldeguer y Quartararo. Dos toques antes de que el murciano se colocara tercero. Ha necesitado varios Grandes Premios para hacerse a la Desmosedici pero es una nueva demostración del potencial de la Ducati. Recibía un aviso Marc Márquez por rebasar los límites de pista a falta de tres vueltas. Debía ir con cuidado el '93' porque una sanción podría descabalgarle de la victoria y del podio.

Noticia Relacionada La guerra de los Márquez: cuando dos hermanos rivalizan en todo lo alto Laura Marta Los Márquez lideran MotoGP olvidada la unión fraternal por sus objetivos profesionales, como antes les sucedió a las Williams, a los Gasol y a los Brownlee, entre otros duelos familiares

Pedro Acosta se cayó en la última curva, antes de entrar a meta y se quedó sin puntuar. Este año está siendo para olvidar para el murciano, que no acaba de encontrarse bien con la KTM. Acosta rodaba quinto y estaba siendo la mejor carrera que había hecho este año. El protagonismo fue para otro murciano, Fermín Aldeguer, que logró subir al podio. Quartararo, poleman, se quedó sin podio. Dominio de nuevo para los hermanos Márquez.

«Me siento increíble, es un sueño para mí, poder estar aquí con los pilotos punteros... Quiero dar las gracias a Gresini, ahora tenemos que mantenernos con más constancia», explicó Aldeguer. «Necesitábamos dar un paso adelante y he pilotado mejor. He hecho una buena salida, he mantenido la calma y cuando Quartararo ha tenido problemas con el neumático trasero he atacado. Luego, la distancia con Marc ya era inalcanzable. He perdido el liderato pero un nuevo segundo puesto, así que está bien», apuntaba Álex Márquez. El ganador, Marc, hizo su lectura: «Fabio en la salida ha sido muy rápido, pero luego ha ido bajando el ritmo. Tal vez en la última vuelta me he relajado bastante. Veremos mañana que podemos hacer», añadió Marc.