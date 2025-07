Marc Márquez remonta y arrasa en su décima victoria en la esprint

Marc Márquez sigue si bajarse del podio y se lleva la esprint del Sachsenring. A pesar de no haber tenido una buena salida, el catalán no desaprovechó la pole conseguida y conquistó las condiciones de lluvia del circuito alemán para acabar primero en su carrera ... número 200 en MotoGP y en su victoria número 10 de en la esprint de la temporada.

Todos comenzaron con el blando de lluvia, sin embargo, Zarco, que partía segundo, optó por una estrategia diferente con el medio trasero. Márquez partió bien pero no consiguió mantener la moto en la primera curva y se fue largo, provocando que cayera a la quinta plaza. Por su parte, el francés tampoco tuvo un buen inicio y rápidamente cayó a mitad de parrilla. El gran beneficiado de la situación fue Bezzechi, que salía tercero y acabó liderando las primeras vueltas, seguido de Quartararo y Acosta tras una caída de Morbidelli, que seguía la estela del piloto de Aprilia.

Sin embargo, Marc no se iba a dar por vencido y sacó su garra para coger las riendas de la Ducati para marcar el tiempo más veloz y adelantar sin miramientos hasta ponerse segundo a 6 vueltas del final. Por su parte, el pequeño de los Márquez no tuvo su día y no encontró sensaciones en la esprint. Durante la salida tuvo un toque con Quartararo que le hizo caer al séptimo lugar.

Pedro Acosta partía desde la quinta plaza y estaba teniendo buenas sensaciones bajo la lluvia hasta que una salida de pista le relegó a la media tabla. Con Marc ya por detrás, Bezzechi puso una marcha más para ampliar la distancia pero no el catalán venía como una flecha para hacerse con su décima victoria en esprint de la temporada y así lo hizo. Se lanzó de una y aunque el italiano se lo intentó devolver, el '93' vuelve a coronarse el sábado,

La mala noticia del día es la baja de Maverick Viñales. El piloto tuvo una aparatosa caída durante la clasificación en el día de hoy y se perderá lo que resta del fin de semana. Según se ha podido conocer desde el equipo, ha sufrido una fractura en el hombro izquierdo y los ligamentos también se han visto afectados.