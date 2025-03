Marc Márquez recupera su estrella de sheriff en Austin

Nueva exhibición de Marc Márquez y nueva victoria en su circuito talismán. Recupera su estrella de Sheriff en Austin y aumenta su distancia en el Mundial. Pero más allá de eso, la reflexión es que si esto sigue así, a mitad de campeonato ya ... tendremos campeón... El catalán atesora 86 puntos. Es el líder más sólido que se recuerda en un arranque de certamen verdaderamente excepcional del ocho veces campeón mundial. Solo sufrió Marc en la primera vuelta, cuando sufrió el acoso de Pecco Bagnaia pero en cuanto se lo sacudió de encima, tuvo una carrera plácida. Álex Márquez se colocó entre ambos para repetir el podio de las últimas dos esprint. La carrera de este domingo de perfila como un nuevo monólogo que lleve al '93' a un nuevo doblete en otro fin de semana que esta siendo perfecto. Di Giannantonio, Morbidelli, Quartararo, Acosta, Marini y Ogura acabaron en los puntos.

Partía Marc Márquez desde la pole después de lograr el mejor tiempo en la Q2, culminando un sábado espectacular en el que había logrado el mejor tiempo en la Practica y también en la FP2 del sábado. Era la tercera pole consecutiva esta temporada tras las conseguidas en Tailandia y Argentina. Un preludio de lo que podía suceder en Austin, donde Marc es el auténtico dominador, con 10 victorias en 13 carreras. El '93' llegaba a Las Américas como líder del Mundial tras las dos victorias en las esprint y en las carreras largas en Buriram y en Termas de Río Hondo, a las que había que sumar las respectivas poles y vueltas rápidas. Su teórico máximo rival, en segunda línea. Pecco Bagnaia pudo acabar sexto la clasificación. Acosta cuarto y Álex Márquez tercero. Entre los hermanos Márquez, Di Giannantonio.

Excelentes salidas de Bagnaia y Quaratararo. El italiano se colocaba segundo y le disputaba el liderato a Marque y el francés se colocaba cuarto partiendo undécimo. Intensa primera vuelta en Austin con un tenso pulso entre Marc y Pecco del que se aprovechó Álex para meterse entre los dos. Se diluyó Di Giannantonio, cayendo a la sexta plaza. El primer giro parecía el de una carrera de Moto3, con todas las motos en un puño, como un enjambre de abejas. se llevaba un susto morrocotudo Marc, que logró salvar, manteniéndose en primer puesto. En la cuarta vuelta quedaron definidas las posiciones de cabeza, con Marc, Álex y Pecco, una tónica habitual esta temporada.

Llegados al meridiano de la prueba, se iba al suelo Joan Mir. Decepción en Honda porque el excampeón lo estaba haciendo muy bien esta temporada, dándole visibilidad a la recuperación de la fábrica japonesa. Las cinco primeras posiciones eran para las Ducati, con las VR46 de Morbidelli y Di Giannantonio buscando un puesto en el cajón, pero perseguidos por Quartararo y Pedro Acosta. También abandonaba Maverick Viñales, muy enfadado al llegar al box del GasGas (KTM). El año pasado fue el primero en pasar por línea de meta pilotando una Aprilia. Al final no hubo sorpresas y ganó Marc, seguido por Álex y Bagnaia.

«Me siento contento por el resultado porque iba mejorando vuelta a vuelta. Solo necesitaba vueltas para ser competitiva pero las primeras han sido muy bonitos. Trataré de repetir mañana la salida y ser más competitiva», explicó Pecco Bagnaia. También hablo Álex Máquez, que fue segundo: «Estoy muy contento. Ser segundo en Texas después de Marc es como una victoria porque él está a otro nivel». El último en hablar fue el primero en pasar por meta, Marc Márquez: «He tenido un susto... Las condiciones de pista han cambiado muchísimo. Me he dado cuenta que el agarre había empeorado... Ha habido una buena lucha con Pecco y Álex pero luego he podido imprimir mi ritmo. La moto está funcionando superbien».