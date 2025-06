Marc Márquez logra una pole más sufrida de lo esperado en Motorland

Marc Márquez volvió a lograr la pole tras un intervalo de tres carreras en las que se vio superado en parrilla por Quartararo. Era el favorito, pero se ha tenido que esforzar para lograr el mejor tiempo. Pole número 99 del catalán en el ... Mundial, 71 en la categoría reina, que afianza su favoritismo en Motorland. Álex Márquez y Fabio Morbidelli compartirán la primera línea, seguidos por Pecco Bagnaia, que sigue con algunos problemas en su Desmosedici. PEdro Acosta fue quinto, Aldeguer séptimo, Viñales octavo y Mir 11º.

El circuito era proclive parea el pilotaje de Marc Márquez, que lo demostró el viernes y también en los últimos libres del sábado antes de la clasificación. Álex Márquez se había ido al suelo en la FP3 cuando marcaba el sexto mejor día de la jornada. Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastinini, Raúl Fernández, Rins, Miller, Augusto Fernández, Quartararo, Savadori, Oliveira y Chantra se iban a jugar los dos puestos de la repesca que daban opción a disputar la Q2 y optar a la pole. El gran favorito para pasar la primera ronda era Fabio Quartararo, que había logrado las tres últimas poles de la temporada, en Jerez, Le Mans y Silverstone, aunque no estaba disfrutando de un buen fin de semana.

Bezzecchi, ganador en el último Gran Premio, en Inglaterra, se fue al suelo cuando aún no había marcado tiempo. Era otro de los favoritos para pasar a la Q2 y le quedaban 12 minutos para llegar a su box, recomponerse, subirse a la otra moto y tratar de marcar un buen tiempo. Trabajo extra en Aprilia. Lograba Quartararo el mejor tiempo de todo el fin de semana en su primer intento. Di Giannantonio se colocaba por detrás, pero en el último giro lograba el mejor tiempo, aunque el piloto de Yamaha también se clasificaba. Ninguna Aprilia en la Q2 y decepción para Bezzecchi, que saldrá 20º en la parrilla. Por delante estarán Raúl Fernández 13º, Rins 15º y Augusto Fernández 18º.

Di Giannantonio y Quartararo se unían a los pilotos que mejor tiempo habían conseguido en la Práctica del viernes: Marc Márquez, Álex Márquez, Viñales, Jon Mir, Pedro Acosta, Zarco, Binder, Aldeguer, Bagnaia y Morbidelli. Seis españoles, tres italianos, dos franceses y un sudafricano par jugarse la pole en un cuarto de hora. Gran vuelta de Marc en su primer intento. Acababa la primera tanda con el catalán liderando, seguido por su hermano y Acosta y problemas para Pecco Bagnaia, 11º, solo por delante de Di Giannantonio, que no había salido aún de su box. Álex y Morbidelli mejoraban los tiempos del '93', al que aún le quedaba un intento. Y lo aprovechó para batir todos los registros, logrando su pole número 99, la 71 en la categoría reina. Por detrás, Álex Márquez, Morbidelli y Bagnaia.

Noticia Relacionada Las bicicletas eléctricas de lujo de los famosos: de Luka Modric a Carlos Sainz pasando por Justin Timberlake Rubén García Te contamos cómo son (y cuánto valen) algunas de las las bicicletas eléctricas de lujo en las que se dejan ver en sus ratos de ocio los deportistas y otros rostros famosos

«Con el primer neumático quería hacer una vuelta para posicionarme en primera línea. Con el segundo he exagerado demasiado y he cometido varios errores. Objetivo cumplido, ahora toca lo más importante. Espero en la esprint a un Álex muy peleón», explicó Marc Márquez, que añadió: «Lo más importante es elegir bien el neumático trasero porque no veo tan claro que sea el blando, aunque lo mejor será no inventar y hacer lo mismo que hagan los demás, que es el blando. Concentración y acabarlo bien».

«No es fácil darle la vuelta a la situación, pero no es la primera vez que pasa. Me he caído pero he hecho reset y he podido luchar. Objetivo cumplido, que era estar en primera línea. Hay que salir de aquí con buenos puntos», explicaba Álex, que apuntaba que «Marc tiene la suerte de ir rápido con cualquier neumático, no suele equivocarse, nosotros tenemos que afinar más».