Marc Márquez gana la carrera al esprint en casa de Bagnaia

Nuevo paseo militar de Marc Márquez y en casa del enemigo. Ganó con autoridad en Mugello, a pesar de ser un circuito de los que no se les da bien y sufrir una mala salida que le relegó a la séptima plaza. Remontó ... para vencer con solvencia y desmoralizar a sus contrincantes. Octava victoria al esprint de las nueve carreras disputadas. Álex Márquez y Pecco Bagnaia completaron el cajón. Viñales consiguió una meritoria cuarta plaza, con Raúl Fernández y Fermín Aldeguer entrando en los puntos.Joan Mir fue 14º y Rins 18º. Pedro Acosta se fue al suelo en la segunda vuelta. Con este triunfo Marc aventaja en 35 puntos a su hermano Álex y en 98 a Pecco Bagnaia en el Mundial.

Las Ducati de habían mostrado muy fuertes en la clasificación en Mugello. Marc Márquez, Bagnaia y Álex Márquez copaban la primera línea. Los tres pilotos que estaban dominando el Mundial posicionados de inicio para batallar por los doce puntos que otorga la carrera corta. El autódromo de la Toscana era mucho más favorable a pilotos como Pecco, que corría en casa, o incluso el pequeño de los Márquez, pero Marc dominó con mano de hierro en la Q2, batiendo por dos veces el registro de la pista. Un circuito de los que no le es favorable y en el que lograba la pole número 100. Ver para creer.

Problemas en la salida de Marc Márquez, que perdía muchas posiciones antes de llegar a la primera curva y cañia a la séptima plaza. Zarco y Bider se iban al suelo al chiocar entre ellos en una curva y el '93' se colocaba el cuchillo entre los dientes para remontar. Se colocaba Bagnaia en cabeza, Quartararo no se oponía al adelantamiento de Marc. Combativa pelea entre Marc, Alex y Pecco que aprovechó el pequeño de los Márquez para ponerse en cabeza. Dos vueltas y la emoción era máxima, con toquen entre las Ducati. También Acosta se iba al suelo.

Al comenzar la tercera vuelta se quedó atrás Bagnaia, que no podía aguantar el ritmo de los dos hermanos. Sorprendía Álex y decepcionaba Pecco. El '93' aprovechó la velocidad de la recta de meta al iniciar el cuarto giro para liderar la carrera. Buena pelea entre Viñales y Quatararo por la cuarta plaza que ganaba el de GasGas. La KTM superaba a la Yamaha. También las dos VR46, con Di Giannantonio y Morbidelli. A falta de cuatro vueltas, Bagnaia recibía un aviso por rebasar los límites del circuito.

El primero en hablar fue Pecco Bagnaia, que entró tercera ante su hinchada. «Me siento decepcionado. Esta temporada no me sale lo que sé que me sale hacer. Estamos tratando de solventar todos los problemas. He recabado información para dar más mañana», explicó. Álex Márquez fue segundo: «Lo he intentado al principio porque tenía más velocidad que Pecco. En la primera curva ha sido muy bonita estando los tres en paralelo. Me pasé con estas temperaturas y desgasté mucho el neumático. Estamos preparados para este domingo». El ganador fue Marc Márquez: «El control de lanzamiento estaba puesto en salida pero bueno... hemos visto un gran espectáculo y hemos ganado, que no era el objetivo. El objetivo era no perder, pero la remontada ha sido muy chula».