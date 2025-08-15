Marc Márquez, dominio sin precedentes

En la historia del motociclismo ha habido estrellas destacadas que sobresalían por pilotaje, por victorias, por títulos. Ahí están Ángel Nieto, con 13 títulos; Giacomo Agostini y sus 122 victorias; Valentino Rossi, con siete coronas en la máxima categoría. Y para este ... 2025, un Marc Márquez superior que navega con autoridad por todos los trazados de MotoGP. Está a punto de conseguir un éxito al alcance de él mismo: ser campeón con varios grandes premios de adelanto, como hizo en 2014 y 2016, con tres de ventaja, o como logró en 2019, con cuatro. Este año podría ser antes.

«Me gustaría tener un 'match point' lo antes posible, pero no me voy a poner ese tipo de presión», admite el piloto, recién aterrizado en Austria, de los pocos circuitos malditos donde aún no ha ganado. «Tengo que controlarme en algunas carreras, porque no puedes ser siempre el más rápido», se frena no obstante; sabe que este título solo lo puede perder él. Así se mueve este Márquez, despiadado piloto que no deja ni las migajas, como aquel que se presentó en Primera en 2013, con 20 años, y ganó la segunda carrera (Austin); como aquel que en su segundo año, en 2014, apabulló a quien se ponía por delante, ya fuera su compañero de equipo, Dani Pedrosa, u otros pilotos consagrados como Rossi y Lorenzo: diez triunfos consecutivos, trece victorias de 16 carreras.

Como aquel que en 2019 triunfó en doce trazados y en los demás fue segundo (salvo en Austin, que no terminó), para concluir con 151 puntos sobre Andrea Dovizioso. En 2020, la caída que cambió todo. Un húmero roto que dolía, que no acababa de curarse bien, tres operaciones, un deambular por hospitales y circuitos. No respondía el brazo, no respondía la Honda. Y tras un periplo por el desierto que duró demasiado para su ambición, decidió cambiar de aires. Paso por Gresini, y en Ducati, la explosión.

Con 32 años, ha sumado madurez, maestría, un pilotaje perfecto, una mentalidad superior que desarrolla en este 2025. Además de un absoluto control de su deporte, reglas incluidas. Así manejó mejor que nadie, tanto en la esprint en Tailandia, como en Brno, la presión de los neumáticos, controladas las vueltas reglamentarias, antes de acelerar para llevarse las dos victorias. Así revolucionó la parrilla en Austin tras echar a correr a por su segunda moto que provocó un efecto cadena en otros pilotos y un retraso providencial de la salida. «Tenía muy claro el reglamento», aseguraba entonces. «Yo no sabía ni que se podía hacer eso», comentaba su hermano Álex. Así se explica este Marc.

La moto, el pilotaje, el físico

No es solo la moto, aunque desde el principio se sintió cómodo sobre la Ducati. Ha encontrado la conjunción perfecta entre sus cualidades como piloto y las de la máquina. Con las mismas condiciones sufre Pecco Bagnaia, sin hacerse todavía a una Ducati que no le da confianza en el tren delantero. La diferencia entre los dos lados del mismo garaje (68 puntos en la clasificación): «A Marc le das un tractor y gana. Es rápido con cualquier cosa. Tú le cambias la puesta a punto, le das la mía o la de otro piloto, y sigue yendo rápido. Su talento tapa los defectos de esta moto». «Adaptarme a distintas motos no significa que pueda ganar con cualquiera. Pero no me cuesta cambiar mi estilo y ajustarme a lo que la moto exige. Muchas veces he ganado sin sentirme cómodo sobre ella», le contestaba Márquez, que frenó la revolucionada mejor Honda y sacó lo que pudo de la peor Honda en sus primeros años en MotoGP. Ahora exprime como nadie la Ducati. Es moto, piloto, todo.

Moldeado también a las exigencias de este nuevo Mundial, alargado el calendario, duplicado el esfuerzo cada fin de semana, minimizado el descanso entre carreras, entrenamientos, clasificaciones. Basta mirar la clasificación para comprobar el dominio de Márquez en esta temporada. Es difícil compararlo con otros 'Márquez' dado el aumento de premios puntuables, pero hay una progresión.

Hasta el parón del verano, en 2013 logró 163 puntos y 3 victorias; en 2014, 225 puntos y 9 triunfos; en 2015, Lorenzo sumaba 166 puntos y 4 victorias, y Márquez, 114 y 2 victorias; en 2016, fueron 170 puntos y 3 victorias; en 2017, 129 y una; en 2018, 165 y 5; en 2019, 185 y 5; en esas mismas nueve carreras, Márquez, en este 2025, sumaba 165 puntos y cinco triunfos. Pero se han desarrollado tres grandes premios más antes de las vacaciones, y sumados a las once carreras al esprint ganadas, de doce, salen esos 381 puntos de 444 posibles. Y esos 120 de ventaja sobre el segundo que lo sitúan más cerca que nunca de su séptima corona de MotoGP.

Tampoco se puede comparar con otras épocas. Aunque recuerda a la superioridad de John Surtees entre 1958 y 1960, y la de Mike Hailwood de 1962 a 1965, ambos dejando apenas una carrera sin ganar (cuando se disputaban entre 7 y 10 grandes premios). Y la de Giacomo Agostini, que triunfó todos los domingos de 1968, y casi todos de 1969 a 1972, campeón del título con tres, cuatro y hasta cinco carreras de adelanto. Y la de Freddie Spencer en 1984 y 1985. Y la de Mike Doohan en 1994 y 1997: doce triunfos, dos segundos puestos y una retirada: 143 puntos de ventaja sobre el segundo. Y la de Valentino Rossi en 2001, once victorias en 16 carreras, y en 2005, 147 puntos de diferencia con el subcampeón. A eso aspira este Márquez 2025, en disposición de ganar su corona más contundente. Quiere su séptimo Mundial, el más rápido de todos. Por el camino, podría alcanzar los cien triunfos (en todas las categorías). Va por la 96. «Si seguimos así, llegarán, pero lo importante es el Mundial», lanza el freno, más rápido que nadie y que nunca.

Así está el Mundial

General (victorias + esprint)

1. M. Márquez , 381 puntos (8 + 11)

2. Á. Márquez, 261 (1 + 1)

3. F. Bagnaia, 213 (1)

4. M. Bezzecchi, 156 (1)

5. F. Di Giannantonio, 142

6. F. Morbidelli, 139

7. P. Acosta, 124

8. J. Zarco, 109 (1)

9. F. Quartararo, 102

10. F. Aldeguer, 97