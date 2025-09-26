GP Japón de MotoGP 2025: horarios de libres y clasificación, canal de televisión y dónde ver online a Marc Márquez hoy

GP Japón de MotoGP 2025: horarios de los libres y clasificación, canal de televisión y dónde ver online a Marc Márquez hoy

Marc Márquez tendrá su primera oportunidad de ser campeón de MotoGP 2025 en Motegi. El catalán, que está a un paso de hacer historia, busca su noveno título y habrá que madrugar en España para poder verlo. Tras una temporada absolutamente dominante con Ducati, lidera el mundial con 512 puntos, manteniendo una ventaja de 182 puntos sobre su hermano Álex, que ocupa la segunda posición con 330 puntos.

El Mundial de la categoría reina llega a su cita número 17 de la temporada este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre: el Gran Premio de Japón, donde da inicio la gira asiática.

El piloto de Ducati ha ganado 7 carreras consecutivas antes de llegar a Japón, estableciendo un récord para un piloto de Ducati en MotoGP. Además ha vencido en 11 de los 16 Grandes Premios disputados. Un año de récord después de más de 2000 días sin ser campeón mundial, en una etapa marcada sobre todo por lesiones y cirugías. Ahora el catalán tiene bola de título.

Horarios del Gran Premio de Japón de MotoGP

El viernes 26 de septiembre dará comienzo un Gran Premio marcado por los madrugones en España, al disputarse en el continente asiático. El sábado a las 03:50 horas de la madrugada se celebrará la Q1 y a partir de las 04:15 horas se disputará la Q2. Mas tarde, a las 08:00 horas de la mañana será la carrera al sprint en la que los pilotos tendrá que dar 12 vueltas.

Horarios del GP de Japón de MotoGP 2025 - Sábado 27 de septiembre

Carrera Sprint MotoGP (12 vueltas) 08:00 h

- Domingo 28 de septiembre

Carrera MotoGP (24 vueltas) 07:00 h

La carrera del GP de Japón de MotoGP 2025 se celebra el domingo 28 de septiembre a las 07:00 horas (horario peninsular español).

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Japón - Sábado 27 de septiembre

Clasificación de Moto3: Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h

Clasificación de Moto2: Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h

- Domingo 28 de septiembre

Carrera de Moto3: 04:00 h (17 vueltas)

Carrera de Moto2: 05:15 h (19 vueltas)

Dónde ver el GP de Japón de MotoGP 2025

Todas las sesiones del Gran Premio de Japón, el decimoséptimo de la temporada 2025 de MotoGP, se podrán ver a través de la plataforma DAZN y el canal DAZN 1. Al finalizar, podrá disfrutar en ABC.es de la mejor crónica con todo lo sucedido en este circuito.