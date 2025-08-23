Suscribete a
gran premio de hungría

Fiebre de sábado tarde: Márquez, insaciable, gana la primera esprint de la historia en Balaton

El piloto español suma la decimotercera victoria del año tras dominar la carrera de principio a fin

Márquez se entrena para ganar y para perder: «Sé que un día llegará»

Marc Márquez, durante la carrera esprint de Hungría
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Nada nuevo bajo el sol, entre nubes, de Hungría. En realidad, sí, una novedad histórica. Y su protagonista, cómo no, Marc Márquez, que será para siempre el primer piloto de MotoGP que escribe su nombre como ganador de una carrera esprint del Mundial en el ... nuevo circuito de Balaton Park, situado a 85 kilómetros al suroeste de Budapest, capital de Hungría.

