Fiebre de sábado tarde: Márquez, insaciable, gana la primera esprint de la historia en Balaton

Nada nuevo bajo el sol, entre nubes, de Hungría. En realidad, sí, una novedad histórica. Y su protagonista, cómo no, Marc Márquez, que será para siempre el primer piloto de MotoGP que escribe su nombre como ganador de una carrera esprint del Mundial en el ... nuevo circuito de Balaton Park, situado a 85 kilómetros al suroeste de Budapest, capital de Hungría.

El dominio de Marc fue, una semana más, apabullante. Le costó más de la cuenta apuntarse la pole, pero una vez conseguido, partió de la primera posición como un tiro. Este sábado, más que nunca, no convenía arriesgarse a sorpresas en un trazado desconocido y donde, según las primeras impresiones expresadas por los pilotos, es complicado adelantar.

En cuanto se apagó el semáforo rojo, Márquez aceleró, puso tierra de por medio y no quiso saber nada de lo que ocurrió por detrás. Que fueron bastantes cosas. Para empezar, Quartararo (6º) salió desaforado y en la primera curva estuvo a punto de liarla. Entró muy pasado y en su locura arruinó la carrera de Bezzecchi y Bastianini.

El francés acabó en el suelo y, aunque los dos italianos pudieron mantenerse sobre sus respectivas monturas, perdieron posiciones y toda oportunidad de victoria o podio —Bezzecchi partía segundo en la parrilla y Bastianini, cuarto—. El incidente inicial benefició a Di Giannantonio y Morbidelli, que se colocaron a rebufo, muy lejos, de Márquez.

Los dos pilotos del equipo de Valentino Rossi que dirige Pablo Nieto, ambos con sendas máquinas amarillas e idénticos monos de la misma y escandalosa tonalidad, leyeron con rapidez la carrera. Conscientes de que el todopoderoso líder del campeonato era inalcanzable, supieron que su misión era asegurar las dos plazas del podio. Lo lograron.

Se vieron beneficiados, además, por las batallas que fueron surgiendo en el pelotón que circulaba detrás. Segundos después de la maniobra de Quartararo, Bastianini se zampó a Zarco. Los dos tuvieron que retirarse. Más tarde, Pedro Acosta, que buscaba la cabeza después de haber salido séptimo, se cayó. Pudo incorporarse y seguir, pero acabó penúltimo (17º).

En cuanto al resto de españoles, Fermín Aldeguer (Ducati) consiguió terminar quinto, por delante de un sorprendente Joan Mir (Honda), sexto. Alex Márquez concluyó octavo; el vigente campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia), fue noveno; Pol Espargaró (KTM), sustituto del lesionado Maverick Viñales, terminó décimo; Raúl Fernández (Aprilia), undécimo; y Alex Rins (Yamaha), decimosexto.