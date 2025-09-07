Suscribete a
Motogp - gran premio de cataluña 2025

Festival de los Márquez en Montmeló: gana Álex y retrasa el alirón de Marc, segundo

Mundial de motociclismo .- carrera

Bastianini completa el podio y Peddro Acosta se queda a puertas del cajón tras una larga pelea con el italiano. Bagnaia remonta del 21º puesto al 7º

Álex Márquez se cae y deja en bandeja el Mundial a su hermano Marc

Álex Márquez lidera la carrera por delante de su hermano Marc
Álex Márquez lidera la carrera por delante de su hermano Marc
Sergi Font

Sergi Font

Montmeló (Barcelona)

A la segunda va la vencida y Álex Márquez ganó la carrera tras su exceso de confianza del sábado. Todos le daban como favorito y el '73' del Gresini hizo bueno los pronósticos y su pole. Además, le recortó cinco puntos a su ... hermano Marc en la clasificación del Mundial e impidió que éste tenga opciones matemáticas de coronarse campeón del Mundial la próxima semana en Misano. El '93' celebró su segundo puesto por todo lo alto. Sabe que el título es cuestión de tiempo y disfrutó casi más con el triunfo de su hermano que del suyo propio. Enea Bastianini completó el podio y Pedro Acosta se quedó a puertas de conseguirlo tras pelear toda la carrera con el italiano del GasGas. Remontada de Pecco Bagnaia, que partiendo 21º acabó séptimo, aunque no hay que olvidar las numerosas caídas que se vivieron en Montmeló: Morbidelli, Di Giannantonio, Zarcvo, Binder, Bezzecchi y Rins no acabaron la caerrera.

