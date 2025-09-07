Festival de los Márquez en Montmeló: gana Álex y retrasa el alirón de Marc, segundo

A la segunda va la vencida y Álex Márquez ganó la carrera tras su exceso de confianza del sábado. Todos le daban como favorito y el '73' del Gresini hizo bueno los pronósticos y su pole. Además, le recortó cinco puntos a su ... hermano Marc en la clasificación del Mundial e impidió que éste tenga opciones matemáticas de coronarse campeón del Mundial la próxima semana en Misano. El '93' celebró su segundo puesto por todo lo alto. Sabe que el título es cuestión de tiempo y disfrutó casi más con el triunfo de su hermano que del suyo propio. Enea Bastianini completó el podio y Pedro Acosta se quedó a puertas de conseguirlo tras pelear toda la carrera con el italiano del GasGas. Remontada de Pecco Bagnaia, que partiendo 21º acabó séptimo, aunque no hay que olvidar las numerosas caídas que se vivieron en Montmeló: Morbidelli, Di Giannantonio, Zarcvo, Binder, Bezzecchi y Rins no acabaron la caerrera.

Tras la caída del sábado, Álex Márquez partía desde la pole con ganas de resarcirse y retrasar las posibilidades de alirón de su hermano Marc. Joan Mir, sancionado, debía retrasar su posición tres puestos en parrilla y partía 20º, justo por delante de Pecco Bagnaia, sumido en su depresión. El italiano vive una pesadilla a pesar de pilotar la misma Desmosedici que la de Marc Márquez. También debían cumplir sanción, en forma de long-lap, Morbidelli y Fermín Aldeguer por sus incidentes con Jorge Martín y Bezzecchi, respectivamente. Nueva oportunidad para las KTM y Pedro Acosta, dominantes el viernes pero relegadas a puestos más modestos el sábado.

Buenas salidas de Marc Márquez y Pedro Acosta. El '93' lideraba la carrera desde la primera curva, seguido por Álex Márquez y el murciano de KTM tercero. Quartararo se tenía que confirmar con el cuarto puesto y excepcional inicio de Bagnaia, remontando nuevo puestos en la primera vuelta y ascendiendo hasta el duodécimo puesto y poco después al noveno. Di Giannantonio y Bezzecchi se iban al suelo tras pasar por vez primera bajo la bandera a cuadros. El ritmo de Marc no era muy rápido y se formó un grupo en cabeza. Álex le adelantó aprovechando la velocidad y frenando más tarde al iniciar la cuarta vuelta.

Marc se colocó detrás de su hermano, al acecho, evitando ponerse en paralelo en las rectas. Acosta acosaba a la Desmosedici del octocampeón. Jorge Martín, que se coronó campeón el año pasado en este circuito, subía hasta el 11º puesto. Y Pecco, octavo. Muchos frentes abiertos. Entre ellos el protagonizado por as dos KTM de Acosta y Bastianini, con Binder fuera de juego por una caída. Se alcanzaba el meridiano de la carrera con Bastianini en posiciones podio, por detrás de Álex, que seguía liderando la carrera, y Marc Márquez.

A falta de cuatro vueltas se descolgaron las KTM y los hermanos Márquez se marcharon hacia la meta, aunque el del Gresini parecía tener una ligera ventaja con más de medio segundo de distancia. Esa distancia le bastó en la última vuelta para poder entrar el primero, sumar 25 puntos y retrasar, como mínimo, un Gran Premio el alirón de su hermano, que ya no será en Misano la próxima semana. Bastianini entró tercero y Acosta, de nuevo, a pie de cajón. Bagnaia pudo remontar hasta le séptima plaza.

Ángel Piqueras fue el vencedor en Moto3, demostrando su gran estado de forma. El valenciano suma cuatro triunfos este año y estuvo en retaguardia durante toda la prueba hasta la última vuelta hasta pasar bajo la bandera a cuadros. Rueda y Furusato completaron el podio, lo que le sirve al andaluz para mantener el liderato del Mundial. Ahora tiene 64 puntos de margen. La cruz fue para David Muñoz, que solo pudo ser octavo, y Máximo Quiles, que tras un error se vio obligado a remontar, aunque no pasó del 12º puesto.

En la categoría intermedia la victoria fue para Dani Holgado tras una carrera perfecta. Fue su primer triunfo en Moto2. Jake Dixon y Dani Muñoz completaron el podio. En cuanto al Mundial, Manu González, que fue cuarto, se benefició de la mala actuación de sus rivales directos para apuntalar su liderato. Canet se fue al suelo a falta de diez vueltas y Moreira solo sumó dos puntos, por lo que el madrileño se queda con una ventaja de 38 puntos. Canet tuvo que pasar por el centro médico.