En directo, Gran Premio de Japón de MotoGP: Marc Márquez, a un paso del título mundial

Motegi puede ser el escenario en el que Marc Márquez conquiste su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en la categoría reina. Tras cinco años en blanco el piloto catalán está a solo un paso de proclamarse de nuevo campeón. Únicamente necesita cerrar el fin de semana con tres puntos de ventaja sobre su hermano Álex para acumular un margen de 185. Después de la carrera al esprint tiene 191, seis más de los que necesita, lo que unido a que Marc saldrá tercero en parrilla y Álex octavo hace complicado que el pequeño de los Márquez pueda retrasar el alirón del mayor.

07:24 Alarga Marc su distancia con respecto de Pedro Acosta Las décimas que le saca no han parado de crecer desde que le adelantó. Coge distancia pero sigue muy lejos de Bagnaia.

07:22 ¡¡Adelanta Marc a Pedro Acosta!! Le atacó en las vueltas 9 y 10 y hace efectiva su estrategia conservadora. Ahora mismo es segundo. Álex está séptimo; el título sería claro ahora mismo para el mayor de los hermanos.

07:21 Ataca Marc a Pedro Acosta Ha corrido dos décimas más rápido que Pedro Acosta en esta vuelta y va a por él.

07:19 Marc no va al ataque Vuelta 9 de 24 y sigue con su estrategia conservadora, aunque es la segunda vez que se va largo en una curva y le acecha de cerca Mir.

07:16 Se acerca Joan Mir a Marc Ahora sí le araña décimas.Corren cerca ambos españoles.

07:13 Sexta vuelta y Marc sigue tercero No se las tiene aún ni con su perseguidor, Mir, ni con Acosta, que está segundo. Estrategia conservadora y reconocimiento de neumáticos del de Cervera en este inicio de carrera.

07:08 Así fue la salida de la carrera Bagnaia aguanta primero y Marc, tercero.

07:06 Ataca Marc a Acosta Mientras Mir, Bezzecchi y Álex adelantan a Quartararo en una solo vuelta, Marc busca ponerse segundo.

07:04 Buena salida de Bagnaia Mantiene la primera posición. Marc permanece tercero. Si todo siguiera así, sería campeón del mundo.

06:55 Todo preparado para que comience la carrera Suena el himno del país que acoge este Gran Premio y los pilotos ya están listos para que esto arranque.

06:46 Así ha llegado Marc al circuito "En 2019, dije: 'Bah, si me caigo no pasa nada, tengo otra', pero ahora es diferente. Tengo ganas de cerrarlo, veremos si podemos hacerlo", explicó ayer tras la mini carrera.

06:44 Tras la sprint de ayer... Sale Marc tercero y Álex, octavo. No está siendo el fin de semana del pequeño de los Márquez.

06:42 Las cábalas para el título Necesita Marc salir de Japón con tres puntos de ventaja sobre su hermano. Ahora mismo los tienes, y podría conservar esa ventaja aun quedando por detrás de Álex en la carrera. Si Álex es segundo, le basta con ser tercero; sexto si Álex es tercero, noveno si Álex cuarto, undécimo si Álex quinto, duodécimo si Álex sexto, 13º si Álex séptimo, 14º si Álex octavo, 15º si Álex noveno, y no necesita acabar la carrera si Álex es décimo o peor.

06:39 Márquez, acostumbrado a ganar en Motegi Ya levantó el título mundial en este escenario en los años 2014, 2016 y 2018.