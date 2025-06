Cuarta pole para Quartararo con Marc Márquez fuera de primera línea

Ajustadísima pole para Fabio Quartararo, piloto explosivo a una vuelta, que se impuso a Pecco Bagnaia y Álex Márquez, que conformarán la primer línea de parrilla. Marc, aunque lo intentó y estuvo en la pomada, no pudo pasar de la cuarta plaza. ... Aldeguer acabó séptimo, Acosta noveno, Viñales décimo y Raúl Fernández undécimo. Cuarta pole para el piloto francés de Yamaha tras las conseguidas en Jerez, Le Mans y Silverstone. Precisamente, en este último circuito, en Inglaterra, fue junto a Assen este sábado, las únicas dos veces que Marc Márquez se ha quedado fuera de primera línea.

Había ciertas dudas sobre el estado de Marc Márquez tras la práctica del viernes, en la que el catalán sufrió una fuerte caída que le dejó muy dolorido. Fue una sesión liderada por Fabio Quartararo pero marcada por las numerosas caídas, hasta nueve, la más fuerte de ellas la protagonizada por el '93', que ya había tenido que someterse a una sesión de fisioterapia tras otra caída en los primeros Libres, que le provocaron una contractura en el antebrazo. En la Práctica, Marc se cayó en la curva 7, deslizándose boca abajo hasta frenar en la grava. Se puso de pie, pero, al instante, se puso de rodillas. Ayudado por los comisarios, salió de la zona, pero se fue a sentarse en una silla cercana, con dolor. Más tarde fue trasladado a su box. Antes del incidente, iba bajando tres décimas el mejor tiempo. Fue trasladado a la clínica del circuito neerlandés, que tras examinarle le dieron el visto bueno para correr este sábado.

Comenzaba la Q1 con doce pilotos buscando las dos plazas de repesca que daban opción a disputar la pole. Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Álex Rins, Oliveira, Bastianini, Miller, Joan Mir, Binder, Savadori, Ogura, Chantra y Aleix Espargaró comenzaban la serie tras unos segundos libres en que Quartararo volvió a imponerse, se comprobó una notable mejora de Pecco Baganaia, segundo, y un buen estado de Marc Márquez, quinto por detrás de Acosta y Bezecchi. Raúl Fernández y Ogura marcaban el mejor tiempo en el primer intento. See caía inmediatamente el japonés, provocando una bandera amarilla en el tercer sector. El español del Trackhouse mejoraba su vuelta y Joan Mir se colocaba segundo. Tremendo enfado de Rins con Bastianini después de que el italiano le molestara claramente. Tras cambiar gomas fue Aldeguer el más rápido. Mir casi se mete en la Q2 pero finalmente fueron Raúl Fernández y Fermín Aldeguer. Mir saldrá 13º, Rins 19º y Aleix Espargaró 21º.

Los dos pilotos que pasaron el corte se unieron a los más rápidos del viernes: Quartararo, Álex Márquez, Acosta, Bezzecchi, Bagnaia, Marc Márquez, Di Giannantonio, Viñales, Morbidelli y Zarco. Las seis Ducati, dos KTM, dos Aprilia, una Yamaha y una Honda en la pelea por la pole. Marc Márquez salía a rueda de Bagnaia y lograba el mejor tiempo en su primera vuelta, superando al italiano que caía a la tercera plaza, por detrás de Álex Márquez. En su segunda vuelta lanzada, Álex se colocaba primero y Quartararo tercero pero Pecco estaba dispuesto a demostrar su recuperación. Se colocaba primero el italiano. Le duraba poco porque Quartararo también quería la pole.

Álex Márquez estaba fuerte y fue el primero en bajar de 1:31. Aprovechó la rueda de Aldeguer para batir a Quartararo. Su hermano Marc se colocaba segundo y otra vez Quartararo volvió a ponerse primero, seguido por Bagnaia. Álex completó la primer línea con Marc cuarto. «Ha sido importante meterse en primera fila. Contento porque era el objetivo. Hemos hecho una buena vuelta aunque he cometido algún error. En este circuito, Pecco y Marc tienen algo más que yo», explicaba Álex Márquez, tercero en parrilla. «Lo he intentado todo pero me ha faltado algo en el último sector. Estamos trabajando bien y me encuentro bien con mi moto. Voy a intentar todo por ganar la esprint, Los Márquez, sobre todo Marc, saben marcar la diferencia en carrera. Será importante salir bien y ponernos delante», apuntó Bagnaia. El poleman fue Fabio Quartararo: «Hemos logrado hacer una buena clasificación. Estoy muy contento. A ver si con el ritmo que tenemos podemos luchar por un buen resultado, que sería estar entre los tres primeros».