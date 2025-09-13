Suscribete a
LA VUELTA
Restricciones en la Bola del Mundo durante la etapa decisiva: solo 15 motos subirán hasta la cima

MOTOGP - gran premio de san marino

Caída de Marc Márquez, que ya podría ser campeón en Japón

Mundial de motociclismo - carrera al esprint

El segundo puesto de Álex Márquez, por detrás de Bezzecchi, da opciones matemáticas al '93' de ganar el Mundial dentro de dos semanas

La pole fue para Bezzecchi, seguido por Álex y Quartararo. Marc, cuarto, en segunda línea

Flavio Briatore: «Fui yo quien metí la F1 en casa de todos los españoles»

Marc Márquez rueda por el circuito de Misano
Marc Márquez rueda por el circuito de Misano MICHELIN
Sergi Font

Sergi Font

Jornada agridulce para Marc Márquez, que no pudo acabar la carrera al esprint en Misano, pero que ya tiene la posibilidad matemática de ganar el Mundial dentro de dos semanas en Japón. El '93' se fue al suelo cuando lideraba la carrera tras ... un buen adelantamiento a Bezzecchi, que finalmente sería el que ganara la carrera. Solo una victoria de Álex Márquez podía impedir que su hermano se coronara en Misano pero el piloto del Gresino acabó segundo, dejando abiertas las puertas al noveno título de Marc. El podio lo completó Fabio Di Giannantonio, que superó a su compañero de box. Algarabía de Valentino Rossi junto a sus dos pilotos del VR46.

