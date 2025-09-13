Caída de Marc Márquez, que ya podría ser campeón en Japón

Jornada agridulce para Marc Márquez, que no pudo acabar la carrera al esprint en Misano, pero que ya tiene la posibilidad matemática de ganar el Mundial dentro de dos semanas en Japón. El '93' se fue al suelo cuando lideraba la carrera tras ... un buen adelantamiento a Bezzecchi, que finalmente sería el que ganara la carrera. Solo una victoria de Álex Márquez podía impedir que su hermano se coronara en Misano pero el piloto del Gresino acabó segundo, dejando abiertas las puertas al noveno título de Marc. El podio lo completó Fabio Di Giannantonio, que superó a su compañero de box. Algarabía de Valentino Rossi junto a sus dos pilotos del VR46.

La mañana había sido para Marco Bezzecchi, que logró la pole en casa ante la locura de tantos tifosi en las gradas del Marco Simoncelli. Aunque Marc Márquez había dominado en la Practica del viernes, se vio relegado a la segunda línea, en cuarta posición en parrilla. El piloto de Aprilia logró el primer puesto tras recibir la ayuda de su compañero en Aprilia: Jorge Martín le ofreció un rebufo con el que logró rebajar el crono de forma espectacular y quedar por delante de Álex Márquez y Fabio Quartararo, que completaban una primera línea en la que competían tres fábricas diferentes: Aprilia, Ducati y Yamaha. La mejor KTM era la de Pedro Acosta, octavo por detrás de Bagnaia.

Tres curvas necesitó Marc Márquez para remontar dos plazas y colocarse segundo por detrás de Bezzecchi. Espectacular salida rebasando a su hermano Álex y a Quartararo. El '93' se sentía fuerte y no se despegaba del italiano. Los sábados es prácticamente imbatible. De las 15 carreras al esprint que se ha disputado las ha ganado todas menos una, en Silvestone, superado por su hermano.. Bagnaia salió mal y perdía posiciones. En el cuarto giro era 13º. Bezzecchi abría hueco y Álex se acercaba a Marc. Y quedaban nueve vueltas aún.

Fabio Quartararo se fue al suelo en la quinta vuelta cuando rodaba cuarto. Se le fue la moto de la rueda delantera y no pudo hacer nada por salvar la caída. Marc acosaba a Bezzecchi. al que adelantó al inicio de la sexta vuelta. No pudo la Yamaha con el '93, pero varias curvas más tarde se deslizó por el asfalto. Caída del '93' que obligaba a Álex a ganar para posponer la 'bola de partido' de Marc en Japón. Di Giannantonio y Morbidelli peleaban por el podio. Las dos VR46 de Valentino Rossi pugnaban entre ellas y Acosta se situaba por detrás, quinto. La última vuelta fue intensa, sobre todo entre Bezzecchi y Álex, aunque Aprilia acabó celebrando la victoria.