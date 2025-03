Se avecina otra exhibición: tercera pole consecutiva de Marc Márquez

No hubo lugar a la sorpresa. Pole para Marc Márquez, que logró el mejor tiempo y dominó la Q2, al igual que hizo el viernes con la Práctica o anteriormente con la FP2. Se upó al primer puesto en el primer intento, pero tuvo ... que esforzarse un poco cuando su hermano Álex le birló la gloria momentáneamente. Tercera pole consecutiva tras las logradas en Tailandia y Argentina. Si nada se tuerce arrasará en la esprint y también este domingo en la carrera larga. Di Giannantonio se coló en la segunda plaza para completar la primera línea junto a Álex Márquez. Buena reacción de Pedro Acosta, cuarto, y otra decepción de Pecco Bagnaia, que está lejos de su compañero de box y por detrás de los equipos satélite de Ducati. El italiano partirá sexto, cerrando la segunda línea. Joan Mir saldrá 8º, Viñales 10º y Fermín Aldeguer 12º.

En la práctica del viernes ya se había mostrado intratable Marc Márquez, pulverizando el crono para conseguir el mejor tiempo y colarse directamente en la Q2. El catalán había sufrido una caída en los primeros libres de la mañana pero incluso le sirvió para no confiarse y arrasar por la tarde. Todo lo contrario que Pecco Bagnaia, que salvó los muebles por los pelos y eludió por poco la Q1. Sigue habiendo mucha diferencia entre los dos pilotos de Ducati. En la FP2 previa a la clasificación, el mayor de los Márquez siguió demostrando su dominio y Bagnaia mejoró ligeramente, consiguiendo el quinto mejor tiempo. Junto a Marc y Pecco se metieron en la Q2 de forma directa Di Giannatonio (VR46 - Ducati), Morbidelli (VR46 - Ducati), Álex Márquez (Gresini - Ducati), Fermín Aldeguer (Gresini - Ducati), Jack Miller (Prima Pramac - Yamaha), Pedro Acosta (KTM), Maverick Viñales (GasGas - KTM) y Joan Mir (Honda).

La Q1 comenzó con el resto de pilotos buscando las dos plazas de repesca para seguir corriendo y aspirar a la pole: Quartararo, Binder, Bezzecchi, Ogura, Marini, Raúl Fernández, Rins, Bastianini, Augusto Fernández, Zarco, Chantra y Savadori. No empezó bien la prueba para Raúl Fernández. El español se fue al suelo en la curva diez y empotró su Aprilia en las protecciones, que tuvieron que ser sustituidas ante lo fuerte del impacto. Dura caída sin consecuencias físicas que no le impidió quitarle la moto a un fotógrafo para llegar cuanto antes al box del Trackhouse. Bandera roja a falta de ocho minutos y medio para reparar el estropicio y todas las vueltas que se anularon. Nadie tenía tiempo.

Marini y Quartararo lograron el pase a la Q2. Marcaron los mejores tiempos y evidenciaron la mejoría de las fábricas japonesas, que han dado un paso adelante. La Honda de Luca se unía a la de Joan Mir, que había logreado el pase directo. Y Fabio hacía lo propio con su Yamaha para acompañar a la satélite de Jack Miller. En cambio, ninguna Aprilia entre las doce primeras motos o, lo que es lo mismo, en las cuatro primeras filas. Rins partirá 14º, Raúl Fernández 19º y Augusto Fernández 20º.

Como no podía ser de otra manera, Marc Márquez conseguía el mejor tiempo en el primer intento, seguido por Di Giannantonio, Bagnaia y Álex Márquez. Mejoría palpable de Pecco tras un fin de semana terrible. No podía mejorar Marc en su segundo intento porque la moto le dio un trallazo que le obligó a abortar el intento y a dejar pasar a su hermano, que rodaba detrás suyo. Álex se colocaba en la pole en su último intento pero el hermano mayor no había dicho la última y lo hizo, volvió a batir su propio tiempo para colocarse el primero. Bagnaia no pudo pasar de la sexta plaza y malestar en KTM tras la pérdida de posición de Pedro Acosta, que estaba en primera línea, al devolverle a Di Giannantonio su vuelta rápida, que le colocaba segundo.

«He tenido demasiados errores. Aquí es difícil con los baches. No ha sido perfecto pero lo hemos hecho más o menos bien. Ahora toca lo importante que son las carreras. La pole poco margen te dejas pero cuando no vas tan al límite lo puedes gestionar mejor. Todo está apretado. Hay que mantener la confianza y el nivel», explicó Marc Márquez. Su hermano Álex también valoró su tercera plaza: «Objetivo cumplido, que era primera línea. Contento. Hemos rodado poco en seco y se está girando aire. hay que estar cerca de Marc que al final es lo que nos dará irnos de los demás. Habrá que ser listo y no cometer errores».