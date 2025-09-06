Álex Márquez presenta su candidatura a ganar en Montmeló en el hundimiento de Bagnaia

Primera pole de Álex Márquez tras una vuelta que pulverizó todos los tiempos en Montmeló. El piloto de Gresini se lo pondrá difícil a su hermano, que no pudo pasar de la tercera plaza y compartirá primera línea junto con Fabio Quartararo, que había ... llegado a la Q2 tras la repesca. Brad Binder que aspiraba a la pole, junto a Pedro a Acosta, saldrá 11º. El murciano acabó quinto, tras Morbidelli. Debacle para Bagnaia, que no solo no paso a la Q2 sino que saldrá 21º. El resto de españoles ocuparán los siguientes puestos en parrilla: Aldeguer 13º, Raúl Fernández 15º, Mir 17º, Martín 18º, Aleix 19º, Rins 20º y Viñales 22º

«Con todo el respeto, no puedo estar entre los probadores». Era el lamento de Pecco Bagnaia tras acabar la Práctica del viernes en 21ª posición, lo que le condenaba a la Q1 y abría más dudas sobre su Desmosedici, la misma que pilota Marc Márquez. El objetivo del italiano era meterse en la Q2 para salir lo más cerca posible de la cabeza de carrera. Más optimistas estaban las KTM, que con su nuevo carenado podían girar de una forma mucho más efectiva, lo que les había permitido liderar el día anterior y marcar el mejor tiempo. Brad Binder y Pedro Acosta se perfilaban como los favoritos para ocupar la primera línea en la parrilla de Montmeló.

Arrancaba la Q1 y Fabio Di Giannantonio y Joan Mir marcaban los tiempos más rápidos, opositando a pasar de ronda. Mir, que había marcado el mejor tiempo en la FP2 de la mañana confirmaba la mejora de Honda, que rozó el podio en la esprint de Hungría tras una gran carrera de Luca Marini. En la segunda tanda de probaturas se coló Raúl Fernández en primera posición, desbancado enseguida por Fabio Quartararo, Di Giannantonio, Miller y Aldeguer. El murciano del Gresini se colocaba a un paso de la Q1, pero debía mejorar su tiempo. Naufragaba Pecco Bagnania, anclado en las últimas posiciones. Al final pasaron a la pelea final Quartararo y Di Giannantonio. Aldeguer saldrá 13º, Miller 14º, Raúl Fernández 15º, Oliveira 16º, Mir 17º, Jorge Martín 18º, Aleix Espargaró 19º, Rins 20º, Bagnaia 21º, Viñales 22º, Savadori 23º y Chantra 24º. Tres campeones del mundo (Mir, Martín y Bagnaia) fuera de la Q2 y desastre de Pecco.

El primero en marcar tiempo fue Enea Bastianini pero enseguida pulverizaron su crono. Alex Márquez superaba a las KTM y se ponía primero, pero Pedro Acosta se colocaba segundo tras una pelea con adelantamiento con Ogura. Quartararo se colocaba en primera posición pero el pequeño de los Márquez recuperaba su puesto pocos segundos después. La primera tanda acababa con Álex, Quartararo y Acosta en primera línea. Marc Márquez era sexto, por detrás de Zarco y Morbidelli, pero quedaba aún el segundo intento. Marc se había visto perjudicado por una maniobra de Zarco con la que el francés trató de aprovechar su rebufo.

Gran vuelta de Pedro Acosta para batir la marca del circuito y encaramarse a la pole provisional que le duró lo que tardaron los comisarios en anulársela por rebasar los límites. Tomó el testigo Álex, que apuntaló su primer puesto con un tiempo inalcanzable. Marc mejoraba y se colaba en primera línea, en un circuito poco propicio para él. Pelea final entre los dos hermanos con el tiempo cumplido pero no mejoraron. Al final pole para Álex, seguido por Quartararo y Marc.

«Tocaba hacerlo. Hemos estado haciendo un fin de semana casi perfecto. Tenemos un gran ritmo pero en la clasificación te lo juegas a una vuelta. Creo que será una gran esprint para nosotros», explicaba un feliz Álex Márquez. «A Marc lo pongo en la quiniela para luchar conmigo en la esprint», avisaba el piloto del Gresini. Fabio Quartararo saldrá segundo: «Hoy necesitaba coger rueda, aunque el tiempo lo he hecho solo. El ritmo es mejor que ayer pero los dos hemos que tengo al lado tienen un ritmo para doblarnos. He vuelto a disfrutar después de mucho tiempo». Marc Márquez completa la primera línea: «Álex es el más rápido en este circuito. Demuestra que aquí está a otro nivel. Le he seguido y ni le he visto. Trataremos de hacer algo en la carrera larga, en la esprint él será muy rápido».