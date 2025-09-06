Suscribete a
Motogp - Gran Premio de Cataluña 2025

Álex Márquez presenta su candidatura a ganar en Montmeló en el hundimiento de Bagnaia

Mundial de motociclismo - clasificación parrilla

El pequeño de los Márquez logra su primera pole del año y compartirá primera línea con su hermano Marc, tercero. Bagnaia no superó la Q1 y saldrá en 21º lugar

KTM sorprende a Márquez en Montmeló

Álex Márquez, perseguido por el resto de pilotos
Álex Márquez, perseguido por el resto de pilotos EFE
Sergi Font

Sergi Font

Montmeló (Barcelona)

Primera pole de Álex Márquez tras una vuelta que pulverizó todos los tiempos en Montmeló. El piloto de Gresini se lo pondrá difícil a su hermano, que no pudo pasar de la tercera plaza y compartirá primera línea junto con Fabio Quartararo, que había llegado a la Q2 tras la repesca. Brad Binder que aspiraba a la pole, junto a Pedro a Acosta, saldrá 11º. El murciano acabó quinto, tras Morbidelli. Debacle para Bagnaia, que no solo no paso a la Q2 sino que saldrá 21º. El resto de españoles ocuparán los siguientes puestos en parrilla: Aldeguer 13º, Raúl Fernández 15º, Mir 17º, Martín 18º, Aleix 19º, Rins 20º y Viñales 22º

