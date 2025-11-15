Suscribete a
MOTOGP - Gran Premio de Valencia 2025

Álex Márquez se lleva la esprint en Cheste, seguido por Pedro Acosta

mundial de motociclismo - carrera al esprint

Fabio Di Giannantonio completa el podio tras adelantar a Raúl Fernández a falta de dos vueltas

Marco Melandri: «Álex Márquez es increíble, su mala suerte es que su hermano es un fuera de serie»

Álex Márquez fue el primero en pasar bajo la bandera a cuadros ondeada por Ana Peleteiro, seguido por Pedro Acosta, al que se le sigue resistiendo la primera victoria en la categoría reina. El catalán dominó la prueba desde que se apagaron los ... semáforos y le dio una nueva alegría al Gresini. El próximo año pilotará una Desmosedici oficial, se lo ha ganado. Y habrá que ver cómo resulta la pelea con su hermano y con Pecco Bagnaia, que sigue con su pesadilla personal. El podio lo completa Fabio Di Giannantonio, que a falta de dos vueltas adelantó a Raúl Fernández, que se quedó a las puertas de subirs eal cajón. Es la tercera victoria al esprint del pequeño de los Márquez tras las conseguidas en Silverstone y Portimao.

