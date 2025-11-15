Álex Márquez se lleva la esprint en Cheste, seguido por Pedro Acosta

Álex Márquez fue el primero en pasar bajo la bandera a cuadros ondeada por Ana Peleteiro, seguido por Pedro Acosta, al que se le sigue resistiendo la primera victoria en la categoría reina. El catalán dominó la prueba desde que se apagaron los ... semáforos y le dio una nueva alegría al Gresini. El próximo año pilotará una Desmosedici oficial, se lo ha ganado. Y habrá que ver cómo resulta la pelea con su hermano y con Pecco Bagnaia, que sigue con su pesadilla personal. El podio lo completa Fabio Di Giannantonio, que a falta de dos vueltas adelantó a Raúl Fernández, que se quedó a las puertas de subirs eal cajón. Es la tercera victoria al esprint del pequeño de los Márquez tras las conseguidas en Silverstone y Portimao.

Marco Bezzecchi partía desde la pole, la quinta del año tras Red Bull Ring, Misano, Mandalika y Portimao, confirmando el buen momento que vive el piloto italiano y también Aprilia. Un motivo más para convencer a Jorge Martín, que regresaba a Cheste tras su última lesión. Eso sí, el madrileño no quiso arriesgar y se limitó a quemar kilómetros para ir cogiendo la forma (logró el 17º tiempo). Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, dos Ducati, completaban la primera línea. Pedro Acosta, que era uno de los favoritos en este circuito, no pasó del quinto mejor tiempo. Su KTM, más veloz que la Yamaha de Quartararo. Nueva desgracia para Pecco Bagnaia, que ni siquiera pudo pasar el corte de la Q1 y se quedó tirado por un probable error en el cálculo de la gasolina. El italiano salía 16º.

Gran salida de Pedro Acosta para colocarse segundo, por detrás de Álex Márquez. Al igual que Raúl Fernández, tercero en la primera vuelta, superando a Bezzecchi, sexto tras no superar las expectativas. Quartararo y Di Giannantonio pugnaban por meterse en el podio. Joan Mir y Luca Marini se iban al suelo en la curva 2 de la segunda vuelta: las Hondas al suelo y fuera de carrera. El mallorquín perdía la tracción y se llevaba por delante al italiano, al que pedía perdón nada más levantarse. Se iba distanciando Álex Márquez y solo le seguía el ritmo Acosta, aunque desde lejos.

Noticia Relacionada Cómo sufre el cuerpo de un piloto de MotoGP durante una carrera CAROLINA GUTIÉRREZ MotoGP Health Center Quirónprevención forma parte del Servicio Médico del Mundial desde hace tres años

A falta de cinco vueltas el podio provisional era español, con Álex, Acosta y Raúl Fernández. Di Giannantonio apretaba al piloto del Trackhouse-Aprilia pero el madrileño aguantaba bien. Lo seguía Marc Márquez desde el muro de Cheste. acompañado por su pareja, Gemma Pinto. A falta de dos giros se recrudeció la lucha entre Di Giannantonio y Raúl Fernández. El italiano le adelantó en su segundo intento y trató de consolidar el podio. Y lo consiguió.

«Ha sido una carrera muy bonita, he disfrutado mucho. Ha sido muy limpio», explicó Di Giannantonio, que logró ganar a Raúl Fernández en la pelea por la tercera plaza. Pedro Acosta estaba satisfecho con la segunda plaza: «Hoy mi única oportunidad era mostrarme agresivo en los primeros compases. Hay efecto bola de nieve, cada vez peor. Es como un partido de fútbol, que estás chutando al palo y esperas que alguna vez entre». Concluyó Álex Márquez: «Estoy muy contento. Todo el fin de semana hemos sufrido pero hoy teníamos que ganar. He atacado desde el principio y la clave era atacar desde el principio y cuidar el neumático».