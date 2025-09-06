Álex Márquez se cae y deja en bandeja el Mundial a su hermano Marc

El Mundial de MotoGP está más cerca que nunca para Marc Márquez, que en Montmeló se anotó la victoria en la esprint. Una caída de Álex Márquez a falta de cuatro giros, cuando el menor de los hermanos dominaba la carrera con mano de ... hierro, facilitó la inesperada victoria del '93', que si este domingo no pierde más de dos puntos respecto a su hermano tendrá bola de partido la próxima semana en San Marino. Márquez podría ser campeón a falta de disputarse seis carreras de la categoría reina. Se queda sin emoción el campeonato, en el que Ducati ya es el campeón de constructores. Quartararo y Di Giannantonio completaron el podio. Acosta se quedó a las puertas y Bagnaia fue 14º, beneficiado por las caídas de Jorge Martín, Morbidelli, Aldeguer y Bezzecchi.

Álex Márquez era el rival a batir. Intratable en Montmeló, dio lo mejor de sí mismo en la clasificación para parrilla, logrando su primera pole del año. Compartiendo primera línea con su hermano, Quartararo opositaba a la victoria colocándose entre ambos. Se esperaba más de las KTM por lo visto en la Práctica del viernes, pero Acosta solo pudo ser quinto y Binder undécimo. Imposible se antojaba que Bagnaia pudiera llegar a los puntos. Hundido en el puesto 21, el italiano está viviendo el peor momento deportivo de su carrera profesional.

Buena salida de Pedro Acosta. Tras la primera curva la cabeza de carrera quedaba igual que como la parrilla de salida, con Álex Márquez liderando y seguido por Quartararo y Marc. Atacó el '93' a Quartararo, le rebasó pero no consolidó y Acosta se benefició colocándose tercero, pero tras el primer paso por meta, Marc demostró su calidad superando a todos para irse a por su hermano, que había marcado distancia. Arreón de Di Giannantonio en la tercera vuelta para rebasar a Acosta y colocarse cuarto

Jorge Martín y Morbidelli se iban al suelo en el séptimo giro. Le falta fortuna al actual campeón del mundo, que tras su regreso a la competición está teniendo actuaciones discretas. Y una vuelta más tarde fueron Aldeguer y Bezzecchi los accidentados. El murciano, que se disculpó, perdió la tracción y se llevó por delante al italiano de Aprilia. Pero la caída más importante ocurrió a falta de cuatro vueltas: Álex Márquez entró en la curva diez pero no salió de ella. El catalán dejaba en bandeja la carrera a su hermano y también el Mundial.

No cometió errores Marc, que volvió a ganar otra carrera al esprint y le puso fecha al Mundial. Si este domingo no pierde más de dos puntos con respecto a su hermano podría coronarse la próxima semana en San Marino. Los ocho pilotos que completaron los puntos son: Quartararo, Di Giannantonio, Acosta, Bastianini, Binder, Zarco, Marini y Ogura.

«Estoy muy contento por la victoria y por haber ganado el campeonato de constructores pero desafortunadamente Álex se cayó. Yo había tirado la toalla y tal vez por eso él se relajó y se cayó, pero mañana tendrá otra oportunidad porque tiene un gran ritmo», explicaba Marc Márquez, que lograba la 15 victoria consecutiva (8 al esprint y 7 carreras largas).