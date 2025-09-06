Suscribete a
MotoGp - Gran premio de cataluña 2025

Álex Márquez se cae y deja en bandeja el Mundial a su hermano Marc

Mundial de Motociclismo - carrera al esprint

El '93' gana la carrera al esprint y si este domingo no pierde más de dos puntos con su hermano podría ser campeón la próxima semana en San Marino

Álex Márquez presenta su candidatura a ganar en Montmeló en el hundimiento de Bagnaia

Álex Márquez lidera la carrera, perseguido por su hermano Marc
Sergi Font

Sergi Font

Montmeló (Barcelona)

El Mundial de MotoGP está más cerca que nunca para Marc Márquez, que en Montmeló se anotó la victoria en la esprint. Una caída de Álex Márquez a falta de cuatro giros, cuando el menor de los hermanos dominaba la carrera con mano de ... hierro, facilitó la inesperada victoria del '93', que si este domingo no pierde más de dos puntos respecto a su hermano tendrá bola de partido la próxima semana en San Marino. Márquez podría ser campeón a falta de disputarse seis carreras de la categoría reina. Se queda sin emoción el campeonato, en el que Ducati ya es el campeón de constructores. Quartararo y Di Giannantonio completaron el podio. Acosta se quedó a las puertas y Bagnaia fue 14º, beneficiado por las caídas de Jorge Martín, Morbidelli, Aldeguer y Bezzecchi.

