Álex Márquez acaba con la hegemonía de Marc en las carreras al esprint

Fantástico sábado para los hermanos Márquez, de nuevo en el podio de la esprint, aunque Álex acabó con la hegemonía de Marc en estas carreras cortas en las que había sido primero en las seis carreras anteriores. Silverstone es un circuito que favorece más ... al hermano pequeño y en el que el '93' sufre bastante más. Di Giannantonio completó el podio. La degradación de los neumáticos pasó factura a Pecco Bagnaia, que sufrió muchísimo en las últimas vueltas y se vio superado por Bezzecchi y Zarco, y tuvo que defender la posición con Quartararo. Pedro Acosta entró en los puntos (8º). Tras la esprint, sigue liderando el Mundial Marc Márquez, con 180 puntos, 19 más que Álex y 56 más que Bagnaia.

Por primera vez no estaba en primera fila. Marc Márquez partía cuarto en la parrilla de Silvestone después de haber sido desbancado por la mañana por otros tres pilotos: Fabio Quartararo, que lograba la tercera pole consecutiva, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, sus dos rivales directos en la pelea por el Mundial. El '93' afrontaba la carrera con la intención de subir al podio. De hecho, daba por bueno un segundo o tercer puesto teniendo en cuenta que el trazado inglés no es de los que mejor se le dan, al contrario que su hermano. No obstante, Álex sufrió una caída en la FP1 y otra en la FP2.

Impecable salida de Fabio Quartararo, manteniendo la primera posición. E igual de buena la de Marc Márquez rebasando a Pecco Bagnaia y posteriormente a su hermano Álex. El '93' no dejó ni acabar la primera vuelta para ponerse líder. Rebasaban la primera línea de meta Marc y Álex, por delante de Quartararo, pero el mayor se iba largo y dejaba su puesto a Álex. Caída de Binder en la segunda vuelta, confirmando los problemas de KTM. Acosta se mantenía décimo.

Iba perdiendo fuelle Quartararo, que también cedía la tercera plaza a Bagnaia. El francés se veía acosado por Di Giannantonio mientras Álex Márquez trataba de abrir hueco y capear el viento racheado, tan peligroso en este deporte. Pilotaba Marc de forma inteligente, sin molestar a su hermano y alejándose de Bagnaia. El segundo puesto era ideal y con la opción de atacar a Álex en las últimas vueltas. Aldeguer, noveno, cerraba los puntos, con Acosta justo por detrás. Y pelea entre Pecco y Di Giannantonio en la pelea por subir al podio.

En las dos últimas vueltas se calmó la cabeza de carrera. Marc no pensaba atacar a su hermano, que tenía un ritme endemoniado. La pelea ce centró en la pelea por la cuarta plaza, con Bezzecchi adelantado a Bagnaia y Zarco sumándose a la pelea, adelantándole en el tramo final de la prueba. Al final PEcco fue sexto, con Acosta entrando en los puntos. «He asumido riesgos en la primera vuelta pero luego he cometido un error en la curva tres. He tratado de seguir a Álex pero él iba muy rápido. Hemos logrado el máximo a lo que podíamos aspirar hoy», explicaba Marc Márquez. «Me siento muy contento. Ha sido la esprint perfecta. Cometimos un error en la salida pero luego fui capaz de controlar las dos primeras curvas. Marc me adelantó pero cuando se fue largo pensé que era mi momento e imprimí mi ritmo hasta el final», añadió Álex Márquez, ganador de la esprint.