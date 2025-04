Acosta se vuelve a caer y Bagnaia le da otro pequeño mordisco al Mundial

Pecco Baganaia logró una nueva victoria esta temporada. Dominó la carrera desde la primera curva, cuando adelantó a Pedro Acosta. El italiano, sólido como pocos, cierra un fin de semana fructífero en el que ha sumado 37 puntos tras ganar también el sábado la esprint, lo que le sirve para recortar puntos en el Mundial y llegar a Australia con solo diez puntos de desventaja respecto a Jorge Martín. El madrileño firmó una gran remontada pero solo le dio para ser segundo aunque en las últimas vueltas apretó de lo lindo al transalpino. Marc Márquez, que salía noveno en parrilla, cerró el cajón. Otro podio para el de Cervera, por delante de Bastianini. La mala noticia fue una nueva caída de Pedro Acosta a principio de carrera. Una más tras la del sábado en la esprint. Se marcha el murciano de Japón sin puntuar.

Buena salida de Pedro Acosta, que aguantó muy bien a Bagnaia en la primera curva pero que al final no pudo evitar el adelantamiento del italiano, que se puso líder en carrera. Se repetía la salida de la esprint. Martín remontaba hasta la cuarta plaza y Márquez cerraba la primera vuelta en sexta posición. Joan Mir y Álex Márquez se iban al suelo mientras la cabeza de carrera empezaba a quedar clara, con los favoritos bien colocadas y 3 KTM en el top-5: Acosta (2º), Binder (3º) y Miller (5º). Se disputaba la tercera vuelta cuando Marc Márquez adelantó a Miller y Pedro Acosta en la curva 14 se iba al suelo. El murciano perdió el tren delantero en la entrada a meta. Se truncó su fin de semana, que había comenzado de ensueño con la pole pero que ya se torció con su caída en la esprint cuando lideraba y tenía el primer triunfo en la mano.

¡¡¡NOOOO!!! ¡Pedro Acosta se fue al suelo cuando rodaba segundo!



El murciano arrancó desde la pole pero solo pudo llegar hasta la cuarta vuelta 😰#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ZKF9jcs0PI — DAZN España (@DAZN_ES) October 6, 2024

Martín, que había salido undécimo, ya era segundo, persiguiendo a Bagnaia. Binder, Márquez y Bastianini peleaban por esa tercera plaza. Dio el hachazo el catalán con un limpio adelantamiento para comenzar su persecución a Martinator. Pecco se empleaba al máximo para conseguir una buena distancia. Aventajaba en más de un segundo a Martín, que no se conformaba con la segunda plaza.

Faltaban 15 giros cuando ondeó la bandera blanca que permitía el cambio de moto. Las nubes amenazaban sobre Suzuka aunque aún no caía agua. Todos los equipos lucían preparados en el pitlane pero ningún piloto quería entrar en boxes. Márquez se colaba en la salida de una curva y lo aprovechaba Bastianini, que ya había adelantado a Binder, para acercarse peligrosamente y pelearle el podio. Quedaban once vueltas. Pedro Acosta, que se había reincorporado a la carrera con vuelta perdida, se retiraba definitivamente.

Se iban consumiendo las vueltas y Martín iba recortando tiempo y espacio respecto a Bagnaia pero gestionaba bien el italiano el segundo que tenía. Pecco había sacado la calculadora para tratar de lograr su octava victoria de la temporada. El Mundial también estaba en juego y el madrileño no se podía permitir una caída ¿arriesgar o ser conservador? Cualquier error de uno de los dos se pagaría carísimo. Por detrás, Márquez mantenía a raya a Bastianini. En la última vuelta Martín ya se conformó con la segunda plaza y Márquez pudo mantener la tercera posición.

En Moto3 quedó resuelto el Mundial. David Alonso tenía la primera bola de partido en Japón y no la desaprovechó. Lo hizo además a lo campeón, olvidando la calculadora en el box y logrando la décima victoria de la temporada. Con 18 años, el colombiano debía sumar tres puntos más que Holgado y no ceder seis respecto a Ortolá ni ocho respecto a Veijer. «Es una sensación muy extraña. Ayer, en el hotel, me miré en el espejo y me dije: 'Mañana serás campeón del mundo'. Y lloré. Tenía claro que daría el máximo. Fue difícil y en un momento me dije que nos íbamos a Australia, pero lo di todo. Me acordé de todos, de mi equipo, de mi escuela... Es mi sueño de toda la vida», explicaba emocionado. Veijer y Adrián Fernández completaron el podio en Suzuka.

Manu González fue el ganador en Moto2, logrando su primera victoria en la categoría intermedia en una carrera en la que Ogura, segundo, dejó atado medio Mundial y García Dols y Canet sufrieron un serio revés. El japonés ya puede ser campeón en Australia. Le saca 60 puntos a García Dols, 65 a Alonso López y 72 a Canet. Debe irse de Phillip Island con 76 de renta. Fue una carrera accidentada con la lluvia trastocando todos los planes. Hubo bandera roja y dos salidas pero entre una y otra no cayó más agua y los que arriesgaron montando neumático de seco se vieron favorecidos. Decisión valiente de Manu González y de Ogura. Filip Salac completó el podio.