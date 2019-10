MotoGP | GP de Japón Zarco, otro «rival» para Lorenzo El balear dice no sentir presión por el fichaje del francés por Honda hasta final de curso

Actualizado: 18/10/2019 02:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras Marc Márquez disfrutará del Gran Premio de Japón con la única motivación de no caerse después de haber ganado su sexto título de MotoGP -como le pasó en 2014, 2016 y 2018-, para Jorge Lorenzo será otra prueba de fuego, de las últimas oportunidades que tiene en este año para encontrar una luz. Para confirmar que sí podrá amaestrar la Honda. Para demostrar que su pasión y su ambición siguen intactas para acometer el reto de sumar una alegría para HRC, el equipo que lo fichó rescatándolo del limbo tras su salida de Ducati.

Se marchó de la marca italiana con tres victorias en su segundo año vestido de rojo. En su primer curso de naranja no ha conseguido demostrar todo el potencial de quien ha sido campeón del mundo en tres ocasiones (2010, 2012 y 2015). Un undécimo puesto como mejor resultado, en Le Mans, simboliza las dificultades que tiene con la Honda, a la que no consigue domar. Las lesiones, con un grave accidente en el que se fracturó dos vértebras, remataron sus posibilidades. «No hay claros progresos y no lo digo yo, son los resultados, es la realidad. No me siento a gusto encima de la moto. A Japón llego un poquito mejor de la columna que en Tailandia. Y es un circuito que siempre me ha ido bien y en donde el asfalto y la ausencia de baches siempre ha ido bien a mi estilo de pilotaje», se expresaba en Motegi, donde le esperaba otro motivo del que ocuparse: el fichaje de Johann Zarco por LCR, el equipo satélite de Honda, para sustituir al lesionado Takaaki Nakagami.

Zarco era otro piloto que perdió motivación por las motos en el momento en el que le fue imposible avanzar con la KTM. El campeón de Moto2 en 2015 y 2016, no encontró las mejores herramientas para lucirse en la categoría grande más allá de sorprender con su rapidez en su año del debut y uno más. Y ante la perspectiva de otro curso en blanco, el francés decidió apartarse del Mundial. Hasta ahora.

Solo temporal

LCR confirmó ayer su fichaje para las tres próximas carreras: Australia, Malasia y Valencia. Una nueva oportunidad de vivir lo que le gusta un poco más. Y aunque el francés confirma que esta vuelta al Mundial de la mano de Honda es absolutamente temporal -«Me dijeron que no me hiciera ilusiones»- y no supone ningún acercamiento a una posible sustitución por Jorge Lorenzo, crea un nuevo desafío para el balear, a quien le sale otro «rival» rápido en casa cuando ya la situación se antoja delicada. No obstante, el balear aplaudió la decisión de Honda de darle la moto al francés: «Es un movimiento lógico del equipo. No me mete más presión. Tanto Nakagami como Crutchlow han pilotado más rápido que yo este año en casi todas las carreras».

Lorenzo, que tratará de probar nuevas piezas y estrategias para mejorar su rendimiento, observó la situación de Zarco y afirmó que podría hacerlo bien encima de la Honda: «Pilotará una moto diferente -de 2018-, una que, en teoría es peor, pero que podría ser más fácil de llevar. Además, Johann tendrá ganas después de estar unos cuantos grandes premios sin pilotar. Lo cogerá con más ganas. Ya ha demostrado que es capaz de luchar por ‘poles’ y victorias. Es muy rápido y si se encuentra bien con la moto estoy seguro de que lo hará bien».