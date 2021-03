MotoGP Viñales estrena el Mundial con una victoria de prestigio

Laura Marta SEGUIR Actualizado: 28/03/2021 19:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Apagado el semáforo, el Mundial 2021 se encendió con toda la adrenalina e ilusión después de un año muy raro y un invierno muy largo. Y las cartas se pusieron encima de la mesa con una pelea estupenda entre las Ducati, las Yamaha y las Suzuki. Todos quieren su trocito de pastel y por moto o calidad no será. Al final, fue un Maverick Viñales eufórico el que logró la primera victoria del curso, liderato y confianza para empezar porque ya se sabe que esto no es cómo empieza sino cómo termina, y Yamaha lleva varias temporadas con estos destellos que luego se apagan en otros circuitos. El español dio una gran lección de moral y paciencia. Sin hacer una gran salida, se guardó sus opciones para mitad de carrera, dejando que el rojo Ducati se llevara las primeras vueltas.

Bajo los focos del circuito de Losail, la factoría italiana brilló en la primera parte de la carrera con hasta cuatro motos pintando de rojo el paisaje nocturno: Bagnaia, Zarco, Miller y hasta un retador Jorge Martín, carrera cien y primer en MotoGP. Pero no solo de velocidad punta se vale una victoria. Y eso que las Ducati podían desmoralizar a cualquiera con esa recta vertiginosa de casi un kilómetro en la que podía borrar cualquier desventaja que otras marcas hubieran logrado en el resto del circuito. Pero Viñales no se vino abajo. Fue poco a poco cogiendo velocidad, tono y fuerza para acosar a Zarco primero y Bagnaia después. Y a falta de nueve vueltas, líder para saaborear una victoria que no lograba en este circuito desde 2017.

Pero si el azul oscuro de Yamaha se hizo fuerte con el de Rosas, el azul más claro de Suzuki impuso la estrategia que tan buenos resultados le dio en 2020: de menos a más y dos pilotos competitivos al máximo. Rins nunca le perdió la cara a los líderes, hasta que consiguió meterse en el cuarteto inicial. Algo más le costó a Joan Mir, pero el actual campeón fue ganando metros hasta colarse en la segunda posición. Pero ahí, en los últimos metros, las Ducati apagaron la euforia, porque tanto Zarco como Miller lo superaron casi sobre la línea.