Roban varias motos en casa de Jonathan Rea, campeón del mundo de Superbikes

Jonathan Rea, campeón del mundo de Superbikes, ha denunciado el robo perpetrado en su casa, en la localidad de Templepatrick (Irlanda del Norte), en el que le han sustraído varias motos.

Según se reveló el piloto británico en redes sociales, unos ladrones se colaron en su domicilio y le robaron varias motos de entrenamiento, la mini motocicleta de su hijo y utensilios de jardinería.

Rea, que ha ganado los títulos en Superbikes en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, pidió la ayuda ciudadana para intentar recuperar las motos en cuestión, especialmente la de su hijo, apuntando que es «personalizada» y «fácilmente reconocible».

🚨 STOLEN!!🚨

Last night thieves broke into my garden shed and stole my training bikes and kids bike along with garden equipment! Please help me to get these bikes back!