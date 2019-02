Real Madrid Estos son los posibles fichajes del Madrid si se va Marcelo El madrid sondea el mercado para cubrir una posible marcha del brasileño

El Real Madrid no ve con malos ojos la marcha de Marcelo, pero no a cualquier precio. El brasileño no saldría por menos de 50 millones de euros y novias no le van a faltar al que un día fuera el mejor lateral izquierdo del mundo y hoy ya es suplente de Reguilón. Por eso, tanto jugador como club están dispuestos a pactar un adiós al que hoy es el segundo capitán y el Madrid ya ha empezado a moverse para encontrarle sustituto.

En la lista de posibles laterales izquierdos que pueden venir al Madrid aparecen varios nombres, entre ellos Marcos Alonso, criado en la cantera del Madrid y titular en el Chelsea de Sarri. Su potencial ofensivo y su despliegue físico hacen de él un candidato ideal. También está en la lista Júnior Firpo, el hispano-dominicano de 22 años del Betis, que está siendo una de las revelaciones de la temporada, aunque sus muchas lesiones tienen al Madrid en alerta.

Otro jugador en el radar es Alex Sandro, ahora precisamente lateral de la Juventus. La llegada de Marcelo facilitaría su salida. Por último, el Madrid tiene que valorar qué quiere hacer con Theo y Achraf. El primero está cedido en la Real Sociedad y no parece que tenga nivel para el Madrid. Otra cosa es el canterano, ahora cedido en el Borussia Dortmund, cuyo elevado nivel en el flanco izquierdo hace de él una opción barata y de muchas garantías.