El culebrón ha llegado a su fin. La Federación Internacional de Motociclismo ha ratificado la victoria de Andrea Dovizioso en el Gran Premio de Qatar. Un triunfo que había quedado en entredicho después de que los equipos Aprilia, Suzuki, Honda y KTM denunciasen el uso ilegal de un deflector de la Ducati con el fin de darles más agarre.

