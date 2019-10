Moto GP El probador de Honda arremete contra Jorge Lorenzo: «Está perdido, no sabe por dónde empezar» Stefan Bradl carga contra el mallorquín al mismo tiempo que elogia a su compañero Marc Márquez

La primera temporada de Jorge Lorenzo en Honda no ha sido nada fácil. Las lesiones y la falta de adaptación a su nueva moto han provocado que en las once carreras en las que ha participado hasta el momento, el piloto mallorquín no haya logrado colarse en ninguna de ellas entre los tres mejores, siendo su mejor posición un undécimo puesto en el Gran Premio de Francia.

Ahora, además, ha tenido que hacer frente a las críticas que llegan desde su propio equipo. Stefan Bradl, expiloto oficial de Honda en MotoGP entre 2012 y 2014, y actual probador del equipo, ha arremetido duramente contra Lorenzo. «Los resultados indican que realmente sí hay de que preocuparse. Pude ver la situación muy de cerca en Aragón. Por ejemplo, pude estar en la reunión técnica del viernes de Jorge y realmente está perdido y no sabe ni por dónde empezar con la moto», ha dicho en 'Servus TV'.

El tricampeón del mundo no consigue un Mundial desde 2015, cuando lo hizo con su Yamaha, viviendo desde entonces a la sombra de la hegemonía de Marc Márquez, su compañero en Honda y ganador de los últimos cuatro Mundiales. Bradl también ha hecho referencia a esta situación: «Además tiene a Marc Márquez a solo veinte metros en el box y lo está desmoralizando. El problema de Jorge es que no confía en la moto, mientras que Marc puede hacer de todo con esa misma moto. Luego hay que añadir las lesiones, como la grave que sufrió en Assen. Creo que Lorenzo está en un vórtice del que le va a ser muy difícil salir».

Finalmente, el piloto alemán ha elogiado el nivel mostrado por Márquez: «Seguiré como probador de Honda y posiblemente como comentarista. No sé qué parte hay mía en el título de Marc, creo que es mínima. Desarrollamos la moto juntos y luego la llevamos a la carrera. Marc ha sido impresionante y la temporada aún no ha terminado»