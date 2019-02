Premio Laureus 2019 Ana Carrasco: «Nunca he competido pensando que soy una mujer» La piloto española puede ganar esta tarde el Premios Laureus a Deportista Revelación tras el hito logrado la temporada pasada

Carlos Tristán González

@trisglez Seguir Enviado especial a Mónaco Actualizado: 18/02/2019 10:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ana Carrasco se enfrenta esta noche al reto de conseguir el Premio Laureus a Deportista Revelación de 2018 tras haberse convertido en la primera mujer en ganar un Mundial de motociclismo, al conquistar hace unos meses la categoría de Supersport 300 de las Superbikes. En las horas previas a la gala de los ‘Oscar del deporte’, la piloto murciana atiende a un grupo de periodistas españoles para contarnos sus impresiones. Confiesa que no se esperaba estar aquí, aunque reconoce no estar «nerviosa»: «El simple hecho de estar nominada me hace ilusión y es un éxito».

--No deja de recibir reconocimientos.

Es la recompensa al trabajo del año pasado y estoy muy agradecida. El Laureus me hace mucha ilusión. Los otros nominados son increíbles y quien se lleve el premios será por méritos propios.

--¿Por qué cree que está aquí?

Lo principal es porque soy una mujer. Soy la primera que lo ha conseguido y eso le da más valor. Es la primera vez que ocurre y sin duda es uno de los factores por los que estoy entre los nominados.

--¿Cómo de importante es que sea la primera mujer en conseguir lo que conseguió?

El motociclismo ha sido hasta la fecha un deporte masculino. En los últimos años ha cambiado mucho y cada vez somos más mujeres. El hecho de que hayamos conseguido ganar va a marcar un antes y un después. Todo el mundo ha visto que una mujer puede competir con los hombres y puede rendir igual o mejor. A partir de ahora se apostará más por nosotras. Cuando empecé, no había mujeres.

--¿Cuáles han sido sus referentes?

Siempre me he fijado en los mejores pilotos. Rossi, Stoner me ha encantado siempre. Ahora, Márquez, Lorenzo… No existe un piloto perfecto, trato de fijarme en lo mejor de cada uno.

--Ahora es un referente.

Si hay un referente, es mas fácil. Me considero un piloto y siempre me he fijado en los pilotos masculinos. Nunca he competido pensando que soy una mujer. El hecho de que lo haya conseguido puede ayudar a que más niñas quieran hacer esto y a que haya mas mujeres en un futuro.

--¿Hay diferencias con el resto de pilotos?

Dentro del circuito soy un piloto, fuera una mujer. Dentro del circuito trabajo como todos y trato de conseguir los mismo resultados a nivel deportivo. Está claro que cuando me bajo de la moto soy una mujer y todo lo que voy consiguiendo abre el camino a que otras lo tengan mas fácil.

--¿Cómo afronta la temporada?

Ahora mismo pienso en el presente y en la temporada que empieza. Mi sueño es acabar compitiendo en la máxima categoría, en la Superbike o en Moto GP. Tengo mucho que aprender, soy joven y no tengo ninguna prisa. Hay que dar los pasos en el momento oportuno.

--¿Qué cambios hay con respecto al año anterior?

El año pasado éramos 35 pilotos y este año seremos más de 50. Antes éramos un grupo único, ahora seremos dos grupos dentro de todos los entrenamientos de clasificación y se clasificarán los más rápidos. Este año va a ser mas difícil y el nivel va a subir.

--¿Cuántas mujeres hay?

De 50 somos 3 mujeres.

--¿Se afronta diferente siendo la campeona?

Cada año empiezo con las aspiraciones de ganar. Llevar el número 1 es muy importante a nivel mediático, pero no me tiene que afectar a nivel de rendimiento. Llevar el número uno no me da puntos. Hay que ir carrera a carrera e ir sumando de cara al final.

--Tras lo conseguido, ¿siente más presión?

No. Cada año es un mundo. Este año empezamos de cero y nunca se sabe. Ganar es muy difícil porque durante el año pasan muchas cosas. El objetivo es la primera carrera y ganar el campeonato será el resultado de haber hecho una buena temporada.