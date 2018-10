Motor Un piloto de Motocross da una paliza a su novia por una foto de Instagram Melissa Gentz denuncia a través de la red social los malos tratos de su ya exnovio, Erick Bretz

Melissa Gentz se armó de valor y decidió contar a través de un par de fotografías en Instagram el infierno que había vivido por culpa de su novio, un piloto de motocross llamado Erick Bretz. Subir una foto a la popular red social en la que él consideró que lucía demasiado escote le costó una brutal paliza. Tras dejarlo, decidió explicar lo sucedido a través del mismo canal para hacer un llamamiento a otras mujeres en su misma situación.

«Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en las que muestren el escote. Os pido a todas las mujeres que tengáis el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación», explica Melissa en Instagram junto a la foto que le costó la paliza.

Pero esa no fue la única foto compartida por Melissa, que se decidió también a enseñar las consecuencias de su publicación anterior, con una nueva foto en la que aparecía con las heridas provocadas por la paliza a la que le sometió su entonces novio.

«Se dice que todos tenemos una parte favorita de la cara. La mía es la izquierda. Lamentablemente es la que lleva los signos de la violencia. Hoy es el primer día que puedo poner un poco de maquillaje en el lado derecho. No quiero ocultar las señales de lo que me pasó porque ninguna mujer debería sentirse avergonzada o culpable por ser víctima de violencia machista», argumentó.

Todo sucedió en la casa de Bretz en Florida el 23 de septiembre. El informe policial recoge que el agresor había bebido cuatro cervezas y casi una botella de vino entera y que la mujer denunció que, después de discutir, la arrojó al suelo, le pateó la cabeza, la arrastró por el suelo y apretó su garganta con sus dos piernas, ahogándola.

Los agentes detuvieron a Bretz, que quedó en libertad dos días después con una orden de alejamiento y tras pagar una fianza de 60.000 dólares.