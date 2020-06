Pedrosa: «Es triste perder a Pol, pero lo entiendo»

EP Actualizado: 25/06/2020 19:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El piloto probador de KTM Dani Pedrosa ha calificado de "triste" el anuncio de Pol Espargaró de dejar el equipo austriaco para seguramente enrolarse, aunque todavía no está confirmado, al equipo Repsol Honda como compañero del vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez.

«Pol era el piloto más fuerte de KTM, el más experto. Es triste perderle pero lo entiendo, y es una gran oportunidad para KTM para buscar los límites de la moto con esos dos pilotos tan jóvenes, Binder y Oliveira», opinó en una charla en 'motogp.com' junto a Jorge Lorenzo, probador de Yamaha.

A nivel personal, Pedrosa, con pasado en HRC, entiende la decisión del catalán de dejar KTM. «Creo que no hay mucho que pueda aconsejarle a Pol Espargaró. Debe aprovechar esta gran oportunidad que tiene. Su rival será muy fuerte, todos sabemos cómo de fuerte es Marc, pero si está motivado con ello, es bueno para él», opinó.

«Para KTM es un gran momento porque tendrá dos buenos pilotos jóvenes en la categoría, Binder y Oliveira. Esto significa que si crecen pueden conseguir buenos resultados, han ido creciendo los últimos años. Han competido entre ellos fuerte, y les ayudará a mejorar su ritmo carrera a carrera. Es una buena solución para KTM», comentó sobre el futuro de la firma austriaca.

Por otro lado, explicó cómo fue el momento de optar por retirarse como piloto oficial. «Sin poder ganar, es difícil encontrar el deseo por competir. Estoy muy satisfecho con el trabajo en KTM, cuando veo que es útil y la moto mejora», aseguró sobre su nueva labor. «Para mí, es un reto estar en KTM porque no es la mejor moto del momento, y es un reto mejorarla y hacerla más rápida en cualquier pista o condiciones. Si en el futuro noto que la moto está más preparada, y KTM lo considera un buen momento, quizás un 'wild card'», auguró.

En cuanto al pasado, y a su rivalidad con Jorge Lorenzo, aseguró que el 'pique' hizo mejores a ambos. «La rivalidad con Lorenzo me hizo ganar muchas carreras, me motivé mucho pero también se motivaba Lorenzo por la misma razón, y también ganó. Era tenso, y difícil tener una buena relación, pero era bueno para el deporte y para nosotros mismos. Nos daba el fuego necesario para estar por delante del resto en MotoGP», explicó. «Nuestra rivalidad era cada vez más picante, la bola de nieve crecía en la prensa. Lorenzo llegó a MotoGP, de inmediato era rápido y hacía 'poles' y ganaba carreras, se retomó la guerra. Es cierto que era muy difícil que todo funcionara bien y fuéramos amigos, en aquel momento», rememoró sobre la guerra abierta que tuvo con el balear.

No obstante, a partir de 2012, apareció el respeto mutuo y, hoy día, tienen buena relación. «Creo que empezó una cierta amistad en 2012, en un campeonato cerrado e igualado, éramos normalmente primero y segundo y nació el respeto, sabíamos lo que costaba estar ahí. Es muy difícil lograr resultados, sabes lo que cuesta, y empezarnos a vernos así, con respeto. En 2013 se cayó Jorge, se lesionó, fui a verle y le deseé lo mejor para la operación. Al día siguiente, me caí yo y me lesionó yo», apuntó.

El piloto probador de Yamaha Jorge Lorenzo ha enviado un claro mensaje a posibles pretendientes asegurando que le gustaría, con una moto adecuada capaz de ganar en MotoGP, regresar a la parrilla para intentar sumar un nuevo campeonato, ya que se ve "capaz" de lograrlo con las herramientas adecuadas.

«Echo de menos la sensación de ganar. Si la oportunidad, o me llaman para ganar un Mundial llega, por lo menos la escucharé y la estudiaré. Porque a mí, lo que me motiva es ganar», aseguró en una charla en 'motogp.com' junto a Dani Pedrosa, probador de KTM.

«Si tengo la oportunidad de poder hacerlo, lo estudiaré porque aún me veo capaz, con las herramientas adecuadas, de ganar un Mundial», reiteró el piloto balear, de 33 años, que se 'retiró' hace un año tras una única y mala temporada en el Repsol Honda, y que eligió Yamaha para ser piloto probador en este 2020. Eso sí, aseguró que de momento no ha recibido ninguna llamada interesante, en ese sentido. «Sólo habría dos opciones, Yamaha, que más o menos tienen sus pilotos, y Ducati. Pero si esto no ocurre, seré muy feliz con mi vida, otro tipo de vida. Y me gustaría seguir trabajando con Yamaha y hacer el trabajo que el COVID-19 nos ha impedido hacer», se sinceró.

Sobre su retirada, aseguró que en Honda no luchaba por ganar y que ello le hizo decidirse. «Puedes aguantar la presión porque eres un campeón, como Dani o Valentino. Nos gusta competir y mostrar que somos los mejores. Pero cuando ya sufres cada día, cuando tienes lesiones, y luchas al máximo por el puesto 10-15, ya no vale la pena seguir viviendo este mundo. Menos cuando ya eres campeón del mundo», aseguró Lorenzo, cinco veces campeón mundial, tres de ellas en MotoGP.

Virtualmente al lado de Dani Pedrosa, explicó cómo fueron amigos de nuevo tras una gran y fea rivalidad previa. «Fue más una progresión que no un momento dado. Dejamos de hablar pestes el uno del otro, mejoró la relación poco a poco. Cambié de mánager, y ayudó la situación, también. Maduramos, entendimos que teníamos que convivir en la gran familia del 'paddock' y empezamos a respetarnos», explicó. «Imagino que nuestra rivalidad empieza en 2003. Luchábamos por las mismas victorias, en Brasil tuvimos un percance, y empezó ahí nuestra rivalidad porque además Dani era una de las jóvenes estrellas en España y yo venía de abajo. En 2008 también hubo rivalidad en MotoGP», reiteró, pero en 2012 cambió todo a mejor.