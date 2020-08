MotoGP Quartararo estalla contra el asfalto de Brno «No sabemos si estamos rodando en una pista de velocidad o de motocross», criticó

S. D. | EFE Actualizado: 08/08/2020 17:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se tuvo que conformar con la segunda plaza de entrenamientos para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno tras su compatriota Johann Zarco y por ello criticó el estado del asfalto del circuito.

«No sabemos si estamos rodando en una pista de velocidad o de motocross, así que supongo que habrá sido un bache en el que he empujado demasiado al límite", comentó sobre su accidente.

«En este circuito cuando fallas en la primera vuelta con el neumático nuevo, sabes que no puedes mejorar ya que cada vez va peor, pero en el pasado ya era igual y así en la segunda vuelta eres tres décimas más lento pero he querido intentarlo hasta el último momento y he cometido un pequeño error que nos ha costado una caída pequeña, sin consecuencias», reconoció Quartararo, que recalcó que «lo importante es que salimos desde la primera línea».

Quartararo reconoció que les falta potencia y que por ello «tenemos desventaja con los otros pilotos, no por mí sino por Yamaha ya que sabemos que nuestra potencia no es muy buena y que las Ducati, cuando levantan y ponen la moto recta, tienen mucha potencia y pueden hacer un tiempo bastante mejor comparado con nosotros».

«Normalmente hacemos una vuelta rápida y va bajando dos décimas por vuelta, pero hemos mantenido un ritmo en cinco décimas de seis vueltas que me ha sorprendido mucho. Y hemos probado algo nuevo justo después, que nos ha dejado estar en 57 altos. No me esperaba esos tiempos, así que hemos hecho un paso bastante bueno que no me esperaba», comenta Quartararo sobre el trabajo del equipo con el ritmo de carrera.

Y, al referirse a su compañero de equipo, Franco Morbidelli, dijo que lo ve «bastante fuerte durante todo el fin de semana y ha demostrado que esta para ganar».

Al referirse a Zarco dijo no haber visto «su ritmo de carrera, pero he visto con un ritmo muy bueno a Mir, Crutchlow, pero Franco (Morbidelli) va muy rápido en esta pista y lo ha demostrado todo el fin de semana».