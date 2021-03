Mundial de MotoGP 2021: un título y una veintena de candidatos

Laura Marta SEGUIR Actualizado: 28/03/2021 00:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un Zarco de récord vuela a 362 kilómetros por hora

Las motos recuperan cierta normalidad tras un año de desconcierto mundial. Se da la salida hoy en Catar, en marzo, y eso ya es alegría para el paddock, que recuerda con angustia que hace un año, en el mismo Catar, pero de otro marzo, las motos nunca llegaron a arrancar. Por eso, el Mundial 2021, vacunación mediante, comienza con ánimos renovados, con las lecciones aprendidas del campeonato exprés de 2020 y con la misma sensación de que solo puede ganar uno, pero hay oportunidades para todos.

La referencia es Joan Mir, que manejó la Suzuki con la soltura, la precisión y la regularidad que le valieron el título. Sumó una victoria, suficiente para inscribir su nombre en la eternidad. Pero el mallorquín es consciente de que quizá esta vez con una solo no llegue el premio. «La moto y el motor son los mismos, no hay grandes cambios por lo que será muy importante esta temporada mantener esa consistencia y nuestra velocidad, pero también ganar más carreras, que será el principal objetivo», argumentó. Porque en su año de gracia hubo otros ocho nombres que celebraron un triunfo: Fabio Quartararo (en tres ocasiones), Álex Rins, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Brad Binder, Danilo Petrucci, Miguel Oliveira y Franco Morbidelli (tres veces). Todos encontraron la velocidad, el ánimo, la alegría y la ambición para brindar por su propio domingo. Se despejaron del respeto, el miedo o las estadísticas que habían dicho los años anteriores que siempre había un nombre casi imbatible. Y con esos arrestos, y esa confianza de saber que se pueden ganar su trocito de gloria, se parte en este 2021, multiplicadas las opciones para todos porque ya hay convicción y las motos son más parejas que nunca.

«Ahora todos comenzamos de cero, con lo que será importante sentirnos muy bien. Los test no fueron mal, pero hay trabajo por hacer, así que será un gran reto el tratar de defender el título», aceptó Mir. «En este año, donde el nivel de pilotos y motos es tan alto, es difícil decir un nombre. Pero hay una persona que comienza con el número 1 de dorsal, Joan Mir; ha hecho una gran temporada y es al que tenemos que batir. El favorito va a ser Joan, al principio», concedió Pol Espargaró, otro que se une a las quinielas porque ya estuvo a punto de triunfar el año pasado con la KTM y ahora quiere aprovechar al máximo la oportunidad de ganar vestido de Honda Repsol.

Son un buen puñado de pilotos de mucha calidad, más experiencia y muchísima velocidad. Y en Catar, donde se celebran las dos primeras carreras del curso, todo el mundo tiene ganas de hacerlo bien. Un circuito rápido en el que las Yamaha han conseguido siempre buenos resultados a una vuelta y donde las Ducati han demostrado sus capacidades técnicas en una recta tan larga. Ayer, para empezar, ambas marcas volvieron a dejar huella. Pecco Bagnaia se quedó con la primera posición de la parrilla. Por detrás, Quartararo y Viñales, a los que se les da fenomenal este circuito. Pero quien voló por el asfalto de Losail fue Johann Zarco, del Pramac Racing, equipo satélite de la marca italiana, que marcó 362,4 kilómetros por hora; nunca una MotoGP había conseguido esos registros.

Pero no solo las motos marcarán la diferencia. También la ambición. Y para ello, nadie con más hambre que Valentino Rossi, 42 años, temporada 26 de su carrera, con sufrimiento en los entrenamientos, pero siempre brillante en los domingos de carrera. Ayer se coló en la cuarta posición en su debut con el Petronas, satélite de Yamaha.

Ausente en Catar

Un buen puñado de calidad que pondrá todo de su parte sobre todo en estas dos primeras carreras en Qatar porque saben que no está el líder que lo ha conquistado todo en los últimos años. Un Marc Márquez que anunció hace unos días que se ausentaba de este comienzo de curso para seguir con su plan de recuperación del húmero derecho.

«Me sorprende que no esté porque lo vi haciendo pruebas con una moto de calle en dos circuitos y pensaba que iba a llegar a Catar. No es positivo para él perderse estas dos primeras carreras de la temporada porque necesita volver a comenzar y ver cómo se vuelve a sentir con la MotoGP. Yo cuento con él para el campeonato porque conoce mejor que nadie cómo pilotar una MotoGP y rápidamente se mostrará fuerte», aseguraba Mir. Nadie duda de que cuando regrese lo hará con muchas ganas. Ha sido todo un año sin correr, después de aquella caída en la primera carrera de 2020, el 19 de julio, que lo dejó en la enfermería el resto del campeonato. Quiso volver a los cuatro días, pero el cuerpo le dijo que ‘no’ y ha superado tres operaciones en el brazo al complicarse la lesión. Ya comienza a ver la luz y hasta aparecía entre los inscritos para este estreno bajo los focos de Losail. Pero ya no tiene prisa y quiere volver seguro de que podrá ser el mismo Márquez de siempre. De ahí que apunte ahora a la tercera carrera, en Portugal, el 18 de abril, después de pasar otra revisión y contar con los consejos de los médicos.

Es verdad que no es lo mejor empezar con ya, al menos, dos ceros en el casillero, pero no sería la primera vez que el piloto de Honda los descuenta al final de temporada para conseguir el título; en 2017 hasta tres veces terminó sin nada. «Esperamos con ilusión que regrese, porque nos va a ayudar mucho a todos. A mí me va a ayudar a crecer como piloto; tener a un campeón del mundo al lado contribuirá a mejorar. En cuanto regrese, estará en un podio enseguida», corrobora su compañero Espargaró.

El Mundial 2021 comienza abierto a todos, al menos, al principio. Hoy, Moto3, a las 16.00 horas; Moto2, a las 17.20, y MotoGP, 19.00 horas (Dazn).