MotoGP Muere Fausto Gresini Campeón del mundo de 125cc en 1985 y 1987 fallece a los 60 años tras dos meses de lucha contra el Covid

ABC Madrid Actualizado: 23/02/2021 12:53h

«La noticia que nunca quisimos dar, pero, desafortunadamente, la tenemos que compartir con vosotros. Después de casi dos meses luchando contra el coronavirus, Fausto Gresini ha fallecido, pocos días después de cumplir los 60 años», comunicó el propio equipo nada más saberse la noticia.

Gresini fue campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 125cc en 1985 y en 1987. Después de aparcar las carreras siguió unido al mundo de las motos como director de equipo. Hasta el momento dirigía el apartado deportivo del Aprilia Racing Team de MotoGP, además de impulsar a otros jóvenes pilotos en las escuadras del Federal Oil Gresini de Moto2 y el Gresini Racing en Moto3.

El pasado 27 de diciembre, Gresini fue ingresado en el Hospital Maggiore de Bolonia (Italia) debido a unas complicaciones derivadas de su contagio por coronavirus. Tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos tras detectarle una baja saturación de oxígeno en la sangre. Debido a ello, se le indujo en un coma farmacológico y fue intubado para ayudar a los pulmones. Sin embargo, no ha podido superar esa fase.

Las muestras de cariño no se han hecho esperar en el planeta MotoGP, con pilotos como Joan Mir, Casey Stoner o Jorge Martín entre los que han querido recordarlo en redes sociales.

Una terrible noticia para la familia del motociclismo. DEP Fausto y mucha fuerza para toda su familia y el team @GresiniRacing

Very sad news for the whole motorcycle racing family. RIP Fausto. Our thoughts are with his family and with Gresini Racing Team pic.twitter.com/gKOCHNnuTZ — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) February 23, 2021

I am so saddened at the news of Fausto Gresini. The MotoGP community has lost a great man, all our thoughts are with family, friends and colleagues.

May you Rest In Peace 🙏 #FaustoGresini — Casey Stoner (@Official_CS27) February 23, 2021

Ayer me esparaba lo peor y hoy ha llegado... Te llevare siempre conmigo en la moto! Descansa en paz amigo mio🙏🏽 pic.twitter.com/Bc1O2j8Owr — JorgeMartínAlmoguera (@88jorgemartin) February 23, 2021

Día triste para el motociclismo. Mi pésame para la familia y amigos de Fausto, el @GresiniRacing y los aficionados del motor



Sad day for motorcycling. My condolences for Fausto's family and friends, the Gresini Racing Team and all the motorsport fans pic.twitter.com/RCML3c5h99 — Tito Rabat (@TitoRabat) February 23, 2021