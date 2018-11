Motogp Marc Márquez: «Si caía, me castigaban con no ir a Jerez» El piloto español ha concluido los test de Valencia para preparar la temporada 2019

S.D.

A pesar de que el Mundial de Motogp haya concluido, el movimiento en el paddock no cesa. Después de dos días de pruebas en el circuito de Cheste, los pilotos de la categoría reina aparcan unos días sus máquinas y ya ponen la vista en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

No obstante, Marc Márquez ha podido ser uno de los pilotos que no viajasen a la pista andaluza. La razón, un aviso de su equipo. «La pista estaba bien, pero no era el día para forzar. Además, tenía prohibido caerme. Me lo han dicho así, que si me iba al suelo no iba a Jerez. Estaba amenazado con un castigo duro, así que he ido con calma», ha asegurado el piloto español al término de los test.

Finalmente, el «93» acudirá al circuito de Jerez para realizar nuevas pruebas los días 28 y 29 de noviembre de cara a preparar la temporada 2019.