El español del equipo Repsol Honda de MotoGP Marc Márquez no regresará a las pistas hasta, al menos, dentro de dos o tres meses. Así lo ha comunicado el equipo que, después de consultar a varios especialistas, ha hecho público en un comunicado que priorizará la recuperación total del piloto tras la grave lesión sufrida en Jerez y a la que siguieron dos operaciones.

«Marc Márquez seguirá recuperándose en las próximas semanas. El Campeón del Mundo de MotoGP junto a HRC, han consultado y comparado las opiniones de varios especialistas en cuanto a la lesión en el húmero del brazo derecho que sufrió Marc el 19 de julio en el Gran Premio de España. Como resultado, todas las partes han decidido modificar el proceso de recuperación planificado», explica la nota oficial.

«El objetivo tanto de Márquez como del Repsol Honda Team es volver al Mundial cuando el brazo de Marc se haya recuperado por completo de la grave lesión sufrida en Jerez. Se estima que pasarán entre dos y tres meses antes de que Marc pueda volver a la RC213V. HRC no ha fijado un Gran Premio para el regreso del actual Campeón del Mundo y seguirá informando sobre la evolución de su recuperación», concluye.

Recovery continues for @MarcMarquez93, HRC and the World Champion agreeing he will return only when fully fit.



