MotoGP | GP Le Mans Petrucci gana, Márquez se destapa El pequeño de la saga remonta desde la plaza 18 para alcanzar su primer podio de MotoGP, segundo, por delante de Pol Espargaró

Laura Marta SEGUIR Actualizado: 11/10/2020 15:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así hemos contado el GP Francia

En este Mundial de MotoGP ya casi se ha acostumbrado el personal a esperarse una carrera loca cada domingo. Y en el Gran Premio de Le Mans, la lluvia todavía avivó más la adrenalina, locura total antes de empezar, declarada la carrera en agua, y locura total al final con la primera victoria de Danilo Petrucci, séptimo ganador en este 2020, y el primer podio de su vida en MotoGP para Álex Márquez, después de un carrerón, con Pol Espargaró tercero.

✅ 7 ganadores diferentes



✅ 15 pilotos en el podio



😏 ¡Menuda locura de Mundial!#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/y8EzOKX2Gj — DAZN España (@DAZN_ES) October 11, 2020

Primer podio de la temporada para Honda, difícil de creer después de la tremenda superioridad con la que ha gestionado estos últimos ocho años con Marc Márquez. Y el apellido vuelve al podio en MotoGP, en Le Mans, pero en el nombre, bien grande así como la celebración, un Álex. Pletórico el pequeño de la saga después de remontar desde la plaza 18 de parrilla hasta la plata final. Y a poco de la victoria, pues tenía ritmo y ganas, pero se le hicieron cortas las 26 vueltas. «Me siento fantástico, después de comenzar de la 18,no fue fácil, luego fui asentando adelantamientos. Algunos me hicieran un poco de tapón, perdía tiempo y quizá podríamos haber luchado por la victoria. Muy contento, por el equipo, que me apoyan. Y continuaremos esta línea, creciendo», expuso el 73.

Fueron 26 vueltas, acortada la carrera porque la lluvia retrasó su comienzo. Y en agua, Fabio Quartararo, primero en la parrilla y líder del Mundial, naufragó. Terminó noveno, sufriendo muchísimo por no perder más plazas y por ver cómo la moto no hacía el caso que sí había demostrado en seco. Asignatura pendiente para el francés, que mantiene la primera plaza de la clasificación porque los rivales no pudieron atajarle más puntos. Joan Mir, con muchos problemas todo el fin de semana, solo pudo ser undécimo. Y Andrea Dovizioso, que parecía tener la carrera hecha para ganar, se enredó en batallas con Álex Rins y finalizó fuera del podio, cuarto.

Toda una locura que empzó ya con pesadilla para Valentino Rossi, caída en la tercera curva y tercera caída consecutiva. Se le resiste el podio 200 al italiano. A partir de ahí, las Ducati comenzaron a tomar la cabeza, pero no contaron con un Álex Rins que protagonizó un auténtico espectáculo desde la decimosexta plaza hasta la vuelta 21, donde terminó en el suelo cuando se acercaba al líder Petrucci.

El italiano aguantó, mientras por detrás, veían cómo Álex Márquez maraba vuelta rápida tras vuelta rápida y se acercaba sin remordimientos a los puestos de podio. Después de que Rins hiciera un adelantamiento doble y pusiera patas arriba el triplete de Ducati, aprovechó el 73 para colarse en la fiesta. Con Miller fuera de carrera a falta de tres vueltas por un problema mecánico, la Honda se lanzó a por todas. Tremenda su sangre fría para superar a Dovizioso y quizá le faltó esa vuelta que acortó la lluvia para llevarse el triunfo. No obstante, ya sabe lo que es disfrutar del cajón y suple por fin con valentía y templanza la baja de su hermano mayor.

«Me lo he tomado con calma las tres primeras vueltas. Sí que pensé, como al principio de temporada, en que un podio era una posibildad y más en este año que está todo tan raro. Un podio en agua no quiere decir gran cosa, sí seguir creyendo. Di el salto a MotoGP en el momento adecuado. Hay que replicarlo en seco, que es lo difícil», admitió el pequeño de la saga.