MotoGP MotoGP busca rival para Márquez Dorna impulsa desde hace tiempo proyectos para captar talento en diferentes países y alimentar la competitividad del Mundial

Los datos no mienten: desde 2011 no hay un campeón de MotoGP que no sea español. Marc Márquez ha ganado seis de los últimos siete mundiales de MotoGP. Jorge Lorenzo, otros tres. Si se añaden las categorías inferiores, España acumula, por el momento, 26 títulos en el siglo XXI. En 2013 y 2014 hubo pleno nacional. De aquellos «extraterrestres» llamados Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar, Ricardo Tormo o Manuel Herreros, a una absoluta superioridad en cada circuito, cada fin de semana. Porque no solo es MotoGP, también es trial, superbikes o motocross. Sobre las dos ruedas, España vive su época más prolífica.

Es el éxito de una estructura consolidada, y copiada por otros países, que nace en la cantera, con la captación del talento y su acompañamiento hasta la élite. «Potenciamos el motociclismo desde niños y niñas de seis años. Y hacemos que, a partir de los 12, puedan competir en los circuitos donde se celebran las carreras de MotoGP. Así aprenden desde pequeños cómo son los torneos que se encontrarán en el futuro. En casi todas las disciplinas, la competición que se realiza en España es la que más nivel tiene. Hay talento en muchos países, pero vienen aquí porque saben que es la única manera de crecer como pilotos», explican desde la Federación Española de Motociclismo. «Desde el inicio podemos competir con pilotos muy rápidos. Muchos pilotos vienen del extranjero por lo que el nivel aumenta todavía más. La mayoría de los circuitos están en España y esto ayuda a que te prepares mejor para dar el salto», corrobora Ana Carrasco, campeona mundial de Supersport300 en 2018.

La hazaña, que no deja de serlo por mucho que se repita, quizá se valorará más cuando la foto se difumine, pues, de tanto subir al podio, puede desgastarse la ilusión. A este respecto, la Federación también teme que esta superioridad juegue en contra. «Estamos preocupados por el fenómeno. La realidad es que, ahora mismo, Márquez no tiene un rival real. Sabemos que no es positivo que no haya variedad de campeones. Pero en el deporte todo son ciclos. Fue la época de los estadounidenses y los británicos; después llegaron los italianos y ahora nos toca a nosotros. Sí nos preocupa, pero tampoco podemos dejar de buscar y promocionar el talento nacional porque un día Márquez o Toni Bou en trial ya no estarán».

Exportar el modelo

Jack Miller, por ejemplo, supo enseguida que tenía que venir a entrenarse a España para mejorar. Aquí estaba el nivel. Fabio Quartararo, consolidado como el rival de Márquez del presente, es francés, aunque lleva más vida en España que en Francia. Pero también ocurre al revés. «Jorge Prado, el primer campeón español de la historia en motocross se marchó a Bélgica porque ahí estaban los buenos. Ahora es campeón dos veces, pero todavía tiene que dar el salto a la categoría Motocross GP», señalan de la Federación.

Para evitar que el Mundial de MotoGP deje de tener interés internacional por convertirse en un coto español, Dorna, busca alternativas y proyectos en diferentes países con los que encontrar un rival para Márquez. Para empezar, trata de alimentar la pasión por las motos con grandes premios en lugares del mundo como Tailandia, Malasia, Japón o Finlandia, que debutará en el calendario el año que viene. «Están saliendo pilotos donde antes ni siquiera había representación en el mundial, y esto es una cuestión de probabilidades, seguro que vemos un campeón asiático en el futuro», asegura Carrasco.

Es el objetivo de las copas de promoción que tiene Dorna en Asia y en Gran Bretaña y que dirigió hasta hace dos años Alberto Puig, el actual director de equipo de Honda, y que ya tuvo un papel semejante en España, pues fue el «descubridor» de Dani Pedrosa. «Mi trabajo es encontrar talento allá donde esté, y acompañarlo en el camino. Lo que nos interesa, como parte implicada, es que haya pilotos de todas las nacionalidades para tener un mundial potente y plural», señalaba Puig a este periódico. No es un deporte barato, por eso apoyan a las familias en todo el trayecto hasta la élite. Una inversión que Dorna ofrece con gusto y casi necesidad, para multiplicar las opciones de campeones en el futuro. «Hacemos lo que vemos que falta. Si salieran ingleses como salen italianos o españoles no lo haríamos», comentaba Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna. Pero, por el momento, MotoGP habla español.